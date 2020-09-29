***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2020 14:10
***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGPRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877176
BIST
14:391.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.124
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121
|
1.132
En Düşük
1.120
14:397,8322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0316
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8100
|
7,8539
En Düşük
7,7765
14:399,1673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0632
|Açılış
|: 9,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,1817
En Düşük
9,0696
14:39474,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,42
|Açılış
|: 474,75
|
|Önceki Kapanış
|: 472,26
|
475,98
En Düşük
470,23
BIST En Aktif Hisseler14:39
|YAPRK
|53,35
|602.535
|% 10,00
|
|ISGSY
|10,12
|21.211.417
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,43
|938.510
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|6.341.650
|% 10,00
|
|EMNIS
|36,30
|565.191
|% 10,00
|
|KENT
|303,80
|5.603.287
|% -14,42
|
|YONGA
|40,10
|5.380.979
|% -9,97
|
|AYCES
|82,75
|9.448.531
|% -9,96
|
|CASA
|29,72
|665.264
|% -9,94
|
|UFUK
|14,20
|358.260
|% -8,97
|
|SISE
|7,41
|2.853.987.381
|% -4,63
|
|GARAN
|6,99
|856.636.700
|% 0,00
|
|ASELS
|17,76
|746.990.525
|% 1,72
|
|KRDMD
|3,31
|515.660.622
|% 2,16
|
|TRKCM
|4,87
|485.221.001
|% -4,51
|
|SISE
|7,41
|2.853.987.381
|% -4,63
|
|KRDMD
|3,31
|515.660.622
|% 2,16
|
|ODAS
|2,76
|417.117.784
|% 1,47
|
|CEMAS
|1,72
|216.955.629
|% 4,24
|
|GARAN
|6,99
|856.636.700
|% 0,00
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8259
|7,8322
|% 0,41
|
|Euro
|9,1622
|9,1673
|% 0,69
|
|Sterlin
|10,0317
|10,0820
|% 0,45
|
|Frank
|8,4499
|8,5008
|% 0,48
|
|Riyal
|2,0794
|2,0898
|% 0,22
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|5,00
|
|Altın Gr.
|474
|474
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.140
|3.187
|30,00
|
|Tam
|3.127
|3.206
|31,00
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|15,00
|
|Çeyrek
|758
|775
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|23,91
|23,95
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,07
|
|B. Petrol
|42,55
|42,55
|-0,32
|