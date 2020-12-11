***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.12.2020 12:03
***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGPRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892784
BIST
13:451.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,58
|Açılış
|: 1.352
|
|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.358
En Düşük
1.343
13:457,9487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0584
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
8,0280
En Düşük
7,8772
13:459,6386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0467
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,7363
En Düşük
9,5637
13:45468,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,70
|Açılış
|: 468,53
|
|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
465,16
BIST En Aktif Hisseler13:43
|NIBAS
|82,50
|26.497.987
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|202.649.151
|% 10,00
|
|BRYAT
|326,70
|46.845.495
|% 10,00
|
|DITAS
|38,72
|4.703.202
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|884.188
|% 10,00
|
|CASA
|117,90
|390.367
|% -10,00
|
|MTRYO
|2,43
|4.887.710
|% -6,90
|
|SELEC
|15,45
|62.980.475
|% -5,91
|
|ODAS
|3,67
|910.335.651
|% -5,41
|
|SAFKR
|12,60
|2.190.273
|% -5,26
|
|SISE
|7,14
|1.874.710.096
|% -0,28
|
|GARAN
|9,38
|1.316.899.197
|% -1,26
|
|PETKM
|4,83
|1.131.113.891
|% 2,33
|
|TUPRS
|100,60
|1.043.098.043
|% 3,02
|
|DOHOL
|3,12
|976.439.181
|% 2,30
|
|DOHOL
|3,12
|976.439.181
|% 2,30
|
|SISE
|7,14
|1.874.710.096
|% -0,28
|
|ODAS
|3,67
|910.335.651
|% -5,41
|
|PETKM
|4,83
|1.131.113.891
|% 2,33
|
|TSKB
|1,77
|405.074.148
|% -3,28
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9439
|7,9506
|% 0,76
|
|Euro
|9,6299
|9,6431
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,4648
|10,5173
|% 0,01
|
|Frank
|8,9020
|8,9556
|% 0,44
|
|Riyal
|2,1110
|2,1216
|% 0,63
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.835
|-0,99
|
|Altın Gr.
|469
|469
|3,08
|
|Cumhuriyet
|3.117
|3.164
|24,00
|
|Tam
|3.097
|3.177
|24,73
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,96
|
|Çeyrek
|751
|768
|5,98
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,90
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,01
|
|B. Petrol
|50,08
|50,08
|-0,17
|