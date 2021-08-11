***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2021 17:43
***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGPRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957322
BIST
17:591.412
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -25,37
|Açılış
|: 1.439
|
|Önceki Kapanış
|: 1.437
|
1.439
En Düşük
1.410
17:598,6619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0633
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6817
En Düşük
8,4782
17:5910,1750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0813
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1907
En Düşük
10,0616
17:59485,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 7,54
|Açılış
|: 485,10
|
|Önceki Kapanış
|: 477,56
|
486,08
En Düşük
471,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MARKA
|5,06
|3.131.088
|% 10,00
|
|DOBUR
|17,83
|3.411.233
|% 9,99
|
|VKING
|6,29
|13.267.504
|% 9,97
|
|KLKIM
|14,06
|254.004.289
|% 9,93
|
|KARYE
|13,06
|93.553.687
|% 9,93
|
|EDATA
|15,75
|31.630.797
|% -10,00
|
|KTSKR
|38,58
|103.543.115
|% -9,99
|
|RODRG
|16,06
|12.688.475
|% -9,98
|
|ISBIR
|4.326,30
|2.557.073
|% -9,96
|
|IDGYO
|3,63
|377.084
|% -9,93
|
|KRDMD
|7,93
|2.020.042.801
|% -1,00
|
|GARAN
|8,99
|1.580.832.256
|% -1,32
|
|EREGL
|19,17
|1.198.241.883
|% -2,74
|
|SISE
|8,33
|1.164.817.213
|% -0,72
|
|GENIL
|15,64
|1.049.521.893
|% -0,57
|
|KRDMD
|7,93
|2.020.042.801
|% -1,00
|
|YKBNK
|2,42
|456.147.529
|% -2,81
|
|GARAN
|8,99
|1.580.832.256
|% -1,32
|
|SISE
|8,33
|1.164.817.213
|% -0,72
|
|EKGYO
|1,83
|252.829.315
|% -1,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6556
|8,6619
|% 0,74
|
|Euro
|10,1672
|10,1750
|% 0,81
|
|Sterlin
|11,9385
|11,9984
|% 0,74
|
|Frank
|9,3404
|9,3967
|% 0,77
|
|Riyal
|2,2958
|2,3073
|% 0,54
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|20,53
|
|Altın Gr.
|485
|485
|7,41
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|0,08
|
|B. Petrol
|70,27
|70,27
|-0,36
|
Seans Raporu
17:59
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 91 kaybederek (% -1.61 ) 1, 522
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17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi KRDMD, YKBNK, GARAN
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17:55XU100
Endeks 1, 415 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 59 altında . İşlem hacmi 14, 606.00 milyon TL de
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17:55ZOREN
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 012, 249 adet işlem
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17:54IHGZT
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 510, 832 adet işlem