***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.07.2022 13:52
***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EGPRO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGPRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042115
BIST
14:122.381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,08
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.405
En Düşük
2.370
14:1217,2499
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2764
|Açılış
|: 17,3080
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
14:1217,6071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1396
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
14:12977,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 14,60
|Açılış
|: 977,44
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
962,29
BIST En Aktif Hisseler14:10
|POLHO
|4,52
|64.849.357
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.462.973
|% 9,97
|
|GSDHO
|3,88
|126.157.439
|% 9,92
|
|SANEL
|8,30
|898.865
|% 9,50
|
|OYLUM
|2,75
|26.981.125
|% 8,27
|
|AKGRT
|2,54
|26.513.865
|% -7,30
|
|ULUSE
|192,90
|8.395.421
|% -6,81
|
|KZBGY
|85,00
|1.647.315
|% -5,03
|
|KRGYO
|7,37
|34.913.913
|% -4,90
|
|AVHOL
|7,45
|12.960.927
|% -4,73
|
|THYAO
|47,34
|3.049.801.995
|% 0,72
|
|EREGL
|26,32
|1.136.324.088
|% 0,92
|
|SISE
|20,84
|932.266.906
|% -0,76
|
|HEKTS
|31,18
|840.695.999
|% 2,10
|
|TUPRS
|243,80
|807.141.181
|% -4,47
|
|EKGYO
|2,75
|600.273.753
|% -1,43
|
|TSKB
|2,02
|178.281.676
|% 4,12
|
|YKBNK
|4,19
|307.154.947
|% 0,48
|
|THYAO
|47,34
|3.049.801.995
|% 0,72
|
|ODAS
|2,78
|171.359.523
|% 0,00
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2442
|17,2516
|% 1,64
|
|Euro
|17,5903
|17,6048
|% 0,79
|
|Sterlin
|20,4928
|20,5956
|% 1,31
|
|Frank
|17,6832
|17,7897
|% 1,35
|
|Riyal
|4,5807
|4,6037
|% 1,65
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-3,66
|
|Altın Gr.
|977
|977
|14,60
|
|Cumhuriyet
|6.558
|6.657
|70,00
|
|Tam
|6.558
|6.642
|40,00
|
|Yarım
|3.210
|3.248
|20,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.623
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,19
|19,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,16
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,25
|