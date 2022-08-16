***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:40
***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGPRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055877
BIST
16:192.845
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -11,75
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:1917,9667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:1918,2604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
16:191.025,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,89
|Açılış
|: 1.025,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:17
|CMBTN
|264,30
|55.087.247
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|57.114.305
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|11.434.955
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|351.795.244
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|176.005.436
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.934.079
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,34
|24.131.539
|% -7,97
|
|DERIM
|6,40
|32.832.443
|% -7,25
|
|THYAO
|63,80
|5.767.675.290
|% 0,31
|
|TUPRS
|296,30
|4.027.307.285
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,35
|2.167.360.274
|% -2,37
|
|AKBNK
|10,16
|2.007.266.681
|% -0,59
|
|GARAN
|18,31
|1.718.298.137
|% 0,05
|
|YKBNK
|5,35
|2.167.360.274
|% -2,37
|
|EKGYO
|3,46
|1.177.341.724
|% -1,70
|
|TSKB
|3,74
|1.162.586.000
|% 6,55
|
|KARSN
|7,52
|1.632.016.822
|% 5,03
|
|ISCTR
|5,96
|1.206.853.089
|% -0,83
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9574
|17,9662
|% 0,05
|
|Euro
|18,2460
|18,2582
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,5955
|21,7038
|% 0,03
|
|Frank
|18,8423
|18,9558
|% -0,33
|
|Riyal
|4,7701
|4,7940
|% 0,02
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,73
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-2,62
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.956
|-8,00
|
|Tam
|6.885
|6.937
|-19,00
|
|Yarım
|3.355
|3.392
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.695
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,08
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,65
|94,65
|-0,45
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:32DERIM
Yüzde -7.25 oranında düşüşle 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 036, 360 adet işlem
-
16:31KNFRT
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 8.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 236, 726 adet işlem
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 87 kaybederek (% -0.65 ) 3, 047
-
16:30XU100
Endeks 2, 835 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 47, 229.00 milyon TL de
-
16:30CUSAN
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 11.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 586, 992 adet işlem