***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2022 10:07
***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGPRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076111
BIST
10:324.072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 17,08
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.077
En Düşük
4.040
10:3218,6225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0364
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
10:3218,4103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0511
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4535
En Düşük
18,2949
10:32988,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,47
|Açılış
|: 988,70
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
989,48
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler10:28
|VAKKO
|37,26
|10.425.348
|% 9,98
|
|AKCNS
|53,20
|29.613.048
|% 9,92
|
|BRLSM
|19,46
|68.819.764
|% 8,05
|
|KONTR
|116,10
|405.641.061
|% 7,60
|
|AZTEK
|21,12
|42.379.876
|% 7,43
|
|MARTI
|5,60
|15.197.975
|% -9,39
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|160,90
|82.535.456
|% -6,99
|
|BASCM
|5,01
|100.205
|% -5,47
|
|CELHA
|21,76
|13.373.930
|% -4,98
|
|THYAO
|102,40
|805.243.826
|% 0,00
|
|SASA
|129,60
|656.577.281
|% -1,44
|
|ASELS
|33,86
|625.864.200
|% 1,56
|
|PETKM
|13,94
|487.324.163
|% 2,42
|
|TUPRS
|394,90
|422.169.055
|% 1,26
|
|EKGYO
|4,57
|361.497.035
|% 1,33
|
|IHLAS
|0,83
|34.188.720
|% 2,47
|
|PETKM
|13,94
|487.324.163
|% 2,42
|
|ALBRK
|2,34
|72.168.904
|% 2,18
|
|YKBNK
|9,20
|248.018.936
|% -0,54
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6173
|18,6218
|% 0,19
|
|Euro
|18,3961
|18,4064
|% 0,26
|
|Sterlin
|21,3178
|21,4247
|% 0,15
|
|Frank
|18,5485
|18,6602
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9390
|4,9637
|% 0,11
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|3,06
|
|Altın Gr.
|988
|988
|2,95
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.643
|6.698
|3,00
|
|Yarım
|3.237
|3.274
|1,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.636
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,65
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|0,01
|
|B. Petrol
|95,36
|95,36
|0,71
|
Seans Raporu
10:28
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10:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 79 artarak (% 0.31 ) 4, 430
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