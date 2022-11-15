***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.11.2022 11:22
***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGPRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080029
BIST
14:124.625
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 54,58
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
14:1218,6116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
14:1219,4175
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1970
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4293
En Düşük
19,1707
14:121.063,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,49
|Açılış
|: 1.063,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler14:12
|BRLSM
|22,22
|156.978.631
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.007.313.264
|% 9,99
|
|SMRTG
|128,80
|137.924.063
|% 9,99
|
|YEOTK
|99,30
|180.418.488
|% 9,97
|
|KARSN
|12,24
|677.760.935
|% 9,97
|
|MNDRS
|9,91
|170.093.194
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|587.792.482
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|NTHOL
|13,09
|124.741.069
|% -6,43
|
|THYAO
|109,40
|6.872.289.152
|% -0,27
|
|ASELS
|42,04
|4.270.757.985
|% 0,82
|
|EREGL
|37,06
|3.674.288.412
|% -0,75
|
|ODAS
|11,56
|3.614.329.971
|% -2,78
|
|PETKM
|15,03
|3.532.735.168
|% -1,51
|
|ALBRK
|2,80
|901.533.572
|% 9,80
|
|SKBNK
|2,30
|739.884.110
|% -0,43
|
|ODAS
|11,56
|3.614.329.971
|% -2,78
|
|ISCTR
|9,45
|2.793.870.646
|% 2,05
|
|EKGYO
|5,53
|1.540.123.547
|% -2,30
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6073
|18,6116
|% 0,04
|
|Euro
|19,4032
|19,4175
|% 1,02
|
|Sterlin
|22,0382
|22,1488
|% 1,08
|
|Frank
|19,7509
|19,8699
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9366
|4,9613
|% 0,04
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|4,77
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|2,92
|
|Cumhuriyet
|7.085
|7.192
|71,00
|
|Tam
|7.051
|7.167
|33,00
|
|Yarım
|3.424
|3.504
|16,00
|
|Çeyrek
|1.712
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|-0,62
|
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