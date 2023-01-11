***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 14:42
***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGPRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100247
BIST
15:024.853
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
|| -134,63
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.799
15:0218,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 9,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3400
|
18,8841
En Düşük
18,6923
15:0220,1657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 14,4227
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2689
|
20,3201
En Düşük
20,0482
15:021.136,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,13
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler15:00
|SDTTR
|56,65
|6.248.382
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.496.961
|% 9,96
|
|ULUFA
|7,86
|42.417.431
|% 9,93
|
|BALAT
|25,96
|2.045.931
|% 8,53
|
|PRDGS
|7,42
|287.346.683
|% 7,38
|
|GOZDE
|21,06
|348.940.365
|% -10,00
|
|MIPAZ
|11,52
|23.485.729
|% -10,00
|
|POLTK
|1.737,60
|20.103.826
|% -10,00
|
|HKTM
|67,10
|368.235.499
|% -9,99
|
|FLAP
|12,18
|211.716.692
|% -9,98
|
|THYAO
|128,30
|6.113.583.777
|% -2,21
|
|EREGL
|37,50
|4.333.575.023
|% -0,95
|
|ASELS
|54,90
|3.667.625.965
|% -5,59
|
|KOZAL
|541,70
|3.262.876.231
|% -3,78
|
|KRDMD
|17,72
|3.242.659.993
|% -2,32
|
|EKGYO
|8,29
|2.256.471.901
|% -2,47
|
|YKBNK
|8,94
|2.180.368.428
|% -6,19
|
|KRDMD
|17,72
|3.242.659.993
|% -2,32
|
|KATMR
|2,09
|340.639.022
|% -9,91
|
|SKBNK
|2,61
|426.585.767
|% -4,40
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7751
|18,7815
|% 0,04
|
|Euro
|20,1616
|20,1671
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,7089
|22,8228
|% -0,16
|
|Frank
|20,2077
|20,3294
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9848
|5,0098
|% -0,01
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|4,28
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|3,86
|
|Cumhuriyet
|7.647
|7.763
|29,00
|
|Tam
|7.685
|7.740
|5,00
|
|Yarım
|3.733
|3.786
|2,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.893
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,47
|0,20
|
|B. Petrol
|80,56
|80,56
|0,46
|