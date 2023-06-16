***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2023 14:52
***EGPRO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EGPRO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159423
BIST
17:565.487
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -8,04
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.467
En Yüksek
5.566
17:5623,6277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0199
|Açılış
|: 23,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
17:5625,8207
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0428
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
17:561.489,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,15
|Açılış
|: 1.489,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.497,33
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler17:56
|AVHOL
|66,55
|105.349.049
|% 10,00
|
|KAPLM
|89,10
|38.018.811
|% 10,00
|
|PRKME
|17,60
|38.856.311
|% 10,00
|
|BMSTL
|61,05
|112.029.409
|% 10,00
|
|INGRM
|585,20
|55.453.197
|% 10,00
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|BURCE
|142,30
|18.057.197
|% -9,99
|
|IDEAS
|31,36
|55.117.372
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|32.439.424
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|4.082.307
|% -9,95
|
|THYAO
|181,50
|7.780.181.339
|% -0,82
|
|YKBNK
|12,87
|4.293.601.091
|% -0,92
|
|AKBNK
|19,08
|4.260.395.087
|% -0,78
|
|ISCTR
|13,60
|2.645.695.655
|% -1,45
|
|EREGL
|36,84
|2.536.499.193
|% 0,66
|
|YKBNK
|12,87
|4.293.601.091
|% -0,92
|
|EKGYO
|7,23
|1.771.184.174
|% 0,84
|
|AKBNK
|19,08
|4.260.395.087
|% -0,78
|
|ISCTR
|13,60
|2.645.695.655
|% -1,45
|
|KLGYO
|2,94
|328.924.920
|% 2,08
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6138
|23,6277
|% -0,08
|
|Euro
|25,8144
|25,8207
|% -0,17
|
|Sterlin
|30,2041
|30,3556
|% 0,16
|
|Frank
|26,3332
|26,4918
|% -0,36
|
|Riyal
|6,2856
|6,3171
|% -0,06
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|2,88
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.489
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|9.881
|10.030
|106,00
|
|Tam
|9.837
|10.092
|105,10
|
|Yarım
|4.805
|4.887
|3,00
|
|Çeyrek
|2.403
|2.444
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,10
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,24
|0,06
|
|B. Petrol
|75,92
|75,92
|0,25
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59METUR
Yüzde -7.85 oranında düşüşle 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 119, 978 adet işlem
-
17:58KTLEV
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 14.01 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 784, 158 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 5, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 23 altında . İşlem hacmi 65, 597.00 milyon TL de
-
17:57EUKYO
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 5.08 lira fiyatla işlem gören hissede 822, 814 adet işlem
-
17:56DOHOL
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 9.25 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 814, 266 adet işlem