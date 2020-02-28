***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.02.2020 14:36
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetim Komitesinin görüşü doğrultusunda 2020 mali yılı bağımsız denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.ile sözleşme yapılmasına ve söz konusu şirketin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822752
BIST
14:56106.724
En Yüksek
|Değişim
|: -3,35%
|| -3.694,41
|Açılış
|: 99.332
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|Önceki Kapanış
|: 110.418
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107.760
En Düşük
99.332
14:566,2241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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6,2574
En Düşük
6,1998
14:566,8515
En Yüksek
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|Açılış
|: 6,8360
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|Önceki Kapanış
|: 6,7670
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6,9146
En Düşük
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14:56325,76
En Yüksek
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|Açılış
|: 325,76
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|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,56
|13.615.789
|% 14,81
|
|OYAYO
|3,76
|23.595.912
|% 11,24
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|AKSEN
|3,83
|26.526.005
|% 9,12
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|AVGYO
|1,54
|41.354.306
|% -9,94
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|BUCIM
|3,46
|1.294.093
|% -9,90
|
|THYAO
|11,90
|1.167.687.133
|% -2,06
|
|ASELS
|28,04
|835.501.523
|% 0,21
|
|GARAN
|9,67
|372.649.694
|% -5,10
|
|ODAS
|2,00
|213.125.517
|% -1,96
|
|YKBNK
|2,35
|210.989.563
|% -4,08
|
|EKGYO
|1,40
|163.393.862
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,24
|135.271.480
|% -3,88
|
|ODAS
|2,00
|213.125.517
|% -1,96
|
|THYAO
|11,90
|1.167.687.133
|% -2,06
|
|YKBNK
|2,35
|210.989.563
|% -4,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9923
|8,0324
|% 0,27
|
|Frank
|6,4184
|6,4571
|% 0,73
|
|Riyal
|1,6552
|1,6635
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.630
|-7,51
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|2.157
|2.189
|-19,00
|
|Tam
|2.150
|2.203
|-15,66
|
|Yarım
|1.039
|1.066
|-7,57
|
|Çeyrek
|521
|533
|-3,79
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,74
|50,74
|-0,99
|