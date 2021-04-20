***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
20.04.2021 14:23
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetim Komitesinin görüşü doğrultusunda 2021 mali yılı bağımsız denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.ile sözleşme yapılmasına ve söz konusu şirketin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi hususunun genel kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929622
BIST
16:001.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,03
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
16:008,1210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0327
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
16:009,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0482
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
16:00461,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,38
|Açılış
|: 461,92
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
463,56
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler16:00
|JANTS
|709,50
|47.397.472
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|32.119.815
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|15.183.755
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,14
|19.700.590
|% 7,25
|
|FADE
|14,40
|35.084.991
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|51.763.869
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.501.292
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|GARAN
|7,13
|1.184.829.419
|% 1,86
|
|EREGL
|18,28
|924.131.143
|% 0,66
|
|PETKM
|6,60
|781.842.903
|% -0,15
|
|EKGYO
|1,85
|628.690.435
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,33
|545.166.161
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,85
|628.690.435
|% -0,54
|
|GARAN
|7,13
|1.184.829.419
|% 1,86
|
|TSKB
|1,28
|205.001.372
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,14
|327.092.617
|% 2,88
|
|PETKM
|6,60
|781.842.903
|% -0,15
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1204
|8,1210
|% 0,40
|
|Euro
|9,7788
|9,7872
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,3025
|11,3592
|% 0,24
|
|Frank
|8,8298
|8,8830
|% 0,35
|
|Riyal
|2,1591
|2,1699
|% 0,44
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-1,75
|
|Altın Gr.
|461
|462
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.058
|3.104
|4,00
|
|Tam
|3.041
|3.118
|2,51
|
|Yarım
|1.470
|1.508
|1,21
|
|Çeyrek
|737
|754
|0,61
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,90
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,03
|
|B. Petrol
|67,40
|67,40
|0,35
|
Seans Raporu
16:00
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-
16:12GEDIK
Yüzde 4.66 oranında artışla 19.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 928, 140 adet işlem
-
16:11ADEL
Yüzde 5.72 oranında artışla 24.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 275, 907 adet işlem
-
16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 64 artarak (% 0.14 ) 1, 194
-
16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, INVEO, ATLAS, JANTS
-
16:09
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ANELE, QNBFB, SAMAT, ODAS, SUMAS, ORMA, FADE, MERIT, SEYKM, PEKGY