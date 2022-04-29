***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi26.04.2022Tescil Tarihi28.04.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su28.04.2022 Sayı:10569Açıklamalar26.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin Genel Kurul Toplantısında 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemi için Bağımsız Denetçi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ' nin atanmasına karar verilmiştir. Karar 28.04.2022 tarihinde tescil edilip aynı tarihte Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025702BIST