***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.04.2023 13:32
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.04.2023
Tescil Tarihi
07.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
07.04.2023 10807
Açıklamalar
Şirketimizin 04.04.2023 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2023 tarihinde tescil edilmiş ve 07.04.2023 tarih, 10807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134924
BIST
15:175.039
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 114,72
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:1719,2775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0407
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:1720,9578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0351
|Açılış
|: 21,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:171.237,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,28
|Açılış
|: 1.237,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:17
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|18.793.908
|% 9,96
|
|AZTEK
|25,64
|152.966.638
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|618.866.552
|% 9,95
|
|DERHL
|5,37
|27.101.662
|% -6,28
|
|KRGYO
|17,50
|13.746.325
|% -5,91
|
|AVHOL
|19,66
|98.275.985
|% -5,84
|
|COSMO
|83,75
|5.917.830
|% -4,88
|
|ULUSE
|142,60
|72.121.491
|% -4,81
|
|THYAO
|130,80
|3.453.865.931
|% 2,67
|
|KOZAL
|22,18
|2.138.540.575
|% 2,69
|
|EKGYO
|7,15
|1.903.568.818
|% 6,88
|
|EREGL
|35,54
|1.666.615.617
|% 1,95
|
|ASTOR
|58,00
|1.436.074.803
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,15
|1.903.568.818
|% 6,88
|
|KOZAL
|22,18
|2.138.540.575
|% 2,69
|
|IHLGM
|1,01
|77.849.738
|% 4,12
|
|ZOREN
|4,82
|339.382.744
|% 8,56
|
|YKBNK
|9,94
|579.835.015
|% 2,58
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2676
|19,2775
|% 0,21
|
|Euro
|20,9308
|20,9578
|% -0,17
|
|Sterlin
|23,7894
|23,9087
|% -0,10
|
|Frank
|21,1271
|21,2543
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1204
|5,1460
|% 0,15
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.997
|1.998
|-10,28
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|8.481
|8.609
|-16,00
|
|Tam
|8.532
|8.592
|29,00
|
|Yarım
|4.167
|4.204
|14,00
|
|Çeyrek
|2.084
|2.102
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,50
|15,52
|0,05
|
|B. Petrol
|85,34
|85,34
|0,22
|