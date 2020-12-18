***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/12/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetSatılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıDeceuninck Importadora LimitadaSatılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuToptan TicaretSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi61.107.000 - CLPİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih2020 Yıl Sonuna KadarSatış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı61.045.893 - CLPBeher Pay Fiyatı1 CLPToplam Tutar61.045.893 - CLPSatılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%99,90Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)%0Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)%0Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%3,81İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%4,62Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiBulunmuyorSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı1.784.475.74 TLVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğiİşletme Sermayesi Olarak kullanılmasıVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi16/12/2020Satın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıDeceuninck NVKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiHakim ortakVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi17/12/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiÖzkaynak Değerleme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniKriter Altı (SPK Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 9. Madde )Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 16/12/2020 tarihinde yaptığı toplantısında:1. Şili'de bulunan bağlı ortaklığımız Deceuninck Importadora Limitada'da mevcut 61.045.893 Şili Pezosu nominal değerli hissenin, yapılan pazarlık neticesinde hakim ortağımız Deceuninck NV'ye 214.785 Avroya satılmasına,2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği m. 9 ve II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği m. 6/1 uyarınca, işlem bedelinin:a. Varlık toplamına oranı % 3,81,b. Gelirlere oranı % 4,62,olduğu dikkate alınarak değerleme yapılmasına gerek olmadığına,3. Hem işlem bedelinin anılı mevzuattaki eşiklere ulaşmaması, hem de işlemin Şirketimiz faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik doğurmayacak olması nedenleriyle işlemin önemli nitelikte işlem olmadığına ve bu nedenle ayrılma hakkı doğmadığına,4. Satış işlemi sonucu oluşan kar tutarı 1.784.475,74 TL. olup, satış karının işletme sermayesi olarak kullanılmasına,5. İşleme ait hisse devir sözleşmesinin imzası için Nurcan Güngör ve Etem Gökmen'in yetkilendirilmesineTürk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca oy çokluğu ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893761BIST