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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

18.12.2020 09:06



***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/12/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Deceuninck Importadora Limitada
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Toptan Ticaret
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
61.107.000 - CLP
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
2020 Yıl Sonuna Kadar
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
61.045.893 - CLP
Beher Pay Fiyatı
1 CLP
Toplam Tutar
61.045.893 - CLP
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%99,90
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
%0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
%0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%3,81
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%4,62
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Bulunmuyor
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
1.784.475.74 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
İşletme Sermayesi Olarak kullanılması
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/12/2020
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Deceuninck NV
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Hakim ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
17/12/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Özkaynak Değerleme Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kriter Altı (SPK Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 9. Madde )
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

                   Şirketimiz Yönetim Kurulu 16/12/2020 tarihinde yaptığı toplantısında: 
1.     Şili'de bulunan bağlı ortaklığımız Deceuninck Importadora Limitada'da mevcut 61.045.893 Şili Pezosu nominal değerli hissenin, yapılan pazarlık neticesinde hakim ortağımız Deceuninck NV'ye 214.785 Avroya satılmasına,
2.     Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği m. 9 ve II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği m. 6/1 uyarınca, işlem bedelinin:
a.     Varlık toplamına oranı % 3,81,
b.     Gelirlere oranı % 4,62,
olduğu dikkate alınarak değerleme yapılmasına gerek olmadığına,
3.     Hem işlem bedelinin anılı mevzuattaki eşiklere ulaşmaması, hem de işlemin Şirketimiz faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik doğurmayacak olması nedenleriyle işlemin önemli nitelikte işlem olmadığına ve bu nedenle ayrılma hakkı doğmadığına,
4.     Satış işlemi sonucu oluşan kar tutarı 1.784.475,74 TL. olup, satış karının işletme sermayesi olarak kullanılmasına,
5.     İşleme ait hisse devir sözleşmesinin imzası için Nurcan Güngör ve Etem Gökmen'in yetkilendirilmesine
Türk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca oy çokluğu ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893761


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ALCAR 281,10 34.389.132 % 9,98  
HLGYO 4,19 82.849.176 % 9,97  
CLEBI 118,20 61.873.226 % 9,95  
SNKRN 11,17 557.439 % 9,94  
MMCAS 4,76 699.896 % 9,93  
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Frank 8,6692 8,7214 % -0,00  
Riyal 2,0474 2,0577 % 0,01  
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11:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.881 1.882 -3,10  
Altın Gr. 466 466 -0,56  
Cumhuriyet 3.115 3.162 30,00  
Tam 3.098 3.178 23,30  
Yarım 1.497 1.537 11,27  
Çeyrek 751 769 5,64  
Gümüş.Ons 25,76 25,80 -0,19  
Gümüş Gr. 6,37 6,38 -0,06  
B. Petrol 51,36 51,36 -0,14  
Seans Raporu 11:52
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