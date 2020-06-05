***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -5.193.952 91.952 -5.972.570 91.251.885 -4.133.992 -801.709 28.761.185 132.057.817 106.049.351 430.931.463 17.211 430.948.674Transferler-86.049 0 106.135.400 -106.049.351Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.890.742 4.048.269 -6.438.098 -6.438.098 -6.438.098Dönem Karı (Zararı)-6.438.098 -4.280.571 0 -4.280.571Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -1.890.742 4.048.269 2.157.527 2.157.527Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0Kar Payları0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)4.544.927 0 -1.417.780 3.127.147 3.127.147Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)204.506 204.506 4.038 208.544Dönem Sonu Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -649.025 91.952 -5.972.570 91.165.836 -6.024.734 3.246.560 28.761.185 236.979.943 -6.438.098 429.982.545 21.249 430.003.794Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -8.024.832 91.952 -5.972.570 90.907.689 -8.803.086 3.131.067 32.379.717 195.957.918 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-86.049 0 37.072.009 -36.985.960 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 703.117 16.902.957 17.606.074 17.606.074Dönem Karı (Zararı)16.902.957 16.902.957 16.902.957Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 703.117 703.117 703.117Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.698.244 0 1.698.244 1.698.244Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)115.203 0 -3.127 -3.706.374 3.058.250 -536.048 -23.947 -559.995Dönem Sonu Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -6.326.587 91.952 -5.857.367 90.821.640 -8.806.213 127.810 32.379.717 236.088.177 16.902.957 444.243.581 88.652 444.332.233Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.004.675 41.765.014Dönem Karı (Zararı)16.902.957 -6.438.098Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)16.902.957 -6.438.098Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.143.062 1.376.545Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.055.699 7.031.017Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.483.654 -2.886.112Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 560.164 705.404Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 221.654 737.078Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-2.265.472 -4.328.594Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.596.462 2.703.829Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 2.163.416 1.921.400Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler444.731 32.029Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-11.685 750.400Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.173.155 649.108Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.205.016 -10.719.411Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 6.378.171 11.368.519Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.820.439 -3.853.300Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-6.820.439 -3.853.300Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler109.718 -2.221.149Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.512.121 -46.848Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.512.121 -46.848İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-27.058.941 60.741.416Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-34.417.772 53.564.723İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-34.417.772 53.564.723Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.708.457 13.449.193İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.708.457 13.449.193Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-19.711.446 -16.001.339Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-13.328.512 -27.561.701İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-13.328.512 -27.561.701Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler44.107.246 37.290.540İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)44.107.246 37.290.540İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları987.078 55.679.863Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-337.296 -1.564.181Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.164.425 -12.926.033Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6.519.318 575.365YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.535.147 7.754.250Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.512.121 62.168Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.512.121 62.168Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.050.536 -5.372.031Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8.9 -7.050.536 -5.372.031Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları798.252 2.344.702Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Faiz2.205.016 10.719.411FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.569.018 704.457Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları1.698.244 3.127.147İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları1.698.244 3.127.147İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri60.974.380 45.113.885Kredilerden Nakit Girişleri60.974.380 45.113.885Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.614.767 -21.405.629Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-28.614.767 -21.405.629Türev Araçlardan Nakit Çıkışları1.222.607 -14.762.427Ödenen Faiz-16.711.446 -11.368.519YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.038.546 50.223.721Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi703.117 4.048.269NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)21.741.663 54.271.990DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ207.946.450 276.072.429DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ229.688.113 330.344.419Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 229.688.113 207.946.450Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar7 397.358.752 363.501.144İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,29 51.045.284 40.576.094İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 346.313.468 322.925.050Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar8 48.918.470 45.180.927İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8,29 47.260.616 43.984.454İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.657.854 1.196.473Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev Araçlar6 4.021.523 1.222.607Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar4.021.523 1.222.607Stoklar9 153.973.847 134.484.055Peşin Ödenmiş Giderler10 3.489.517 3.062.487Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11,27 8.358.497 7.689.397Diğer Dönen Varlıklar18 3.357.630 3.265.200ARA TOPLAM849.166.349 766.352.267Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar26 3.867.526 5.320.001TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR853.033.875 771.672.268DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar8 1.181.595 1.210.681İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.181.595 1.210.681Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar12.1 399.304.291 401.171.711Kullanım Hakkı Varlıkları12.2 43.765.260 44.778.937Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 6.381.378 6.373.753Peşin Ödenmiş Giderler10 4.159.244 4.962.067Ertelenmiş Vergi VarlığıDiğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR454.791.768 458.497.149TOPLAM VARLIKLAR1.307.825.643 1.230.169.417KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5.1 95.799.977 114.031.771Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları104.256.967 105.046.593İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.1 79.588.608 91.424.537İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları24.668.359 13.622.056Kiralama İşlemlerinden Borçlar5,2 24.668.359 13.622.056Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar7 283.281.021 296.609.533İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,29 21.963.906 25.589.908İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 261.317.115 271.019.625Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 4.189.864 4.328.829Diğer Borçlar8 76.694 78.882İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 76.694 78.882Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev Araçlar6 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 140.703.053 96.089.155İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 140.703.053 96.089.155Kısa Vadeli Karşılıklar14 7.174.400 6.741.354Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 7.174.400 6.741.354Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.163.427 3.861.824İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 2.163.427 3.861.824ARA TOPLAM637.645.403 626.787.941TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER637.645.403 626.787.941UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 201.728.602 154.195.857İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar201.728.602 154.195.857Banka Kredileri5.1 175.092.548 117.110.613Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 26.636.054 37.085.244Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar17 21.056.428 19.226.400Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 21.056.428 19.226.400Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 3.062.977 4.371.310Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER225.848.007 177.793.567TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER863.493.410 804.581.508ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar444.243.581 425.475.311Ödenmiş Sermaye19 80.980.793 80.980.793Sermaye Düzeltme Farkları19 7.840.703 7.840.703Geri Alınmış Paylar (-)-6.326.588 -8.024.832Paylara İlişkin Primler (İskontolar)91.952 91.952Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-5.857.367 -5.972.570Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)82.015.427 82.104.603Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)82.015.427 82.104.603Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)90.821.640 90.907.689Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.806.213 -8.803.086Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)127.810 3.131.067Yabancı Para Çevrim Farkları127.810 3.131.067Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler32.379.717 32.379.717Yasal Yedekler32.379.717 32.379.717Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları236.088.177 195.957.918Net Dönem Karı veya Zararı16.902.957 36.985.960Kontrol Gücü Olmayan Paylar88.652 112.598TOPLAM ÖZKAYNAKLAR444.332.233 425.587.909TOPLAM KAYNAKLAR1.307.825.643 1.230.169.417Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 261.127.582 215.166.525Satışların Maliyeti12 -180.591.949 -158.657.979TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)80.535.633 56.508.546Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)80.535.633 56.508.546Genel Yönetim Giderleri-12.904.616 -18.686.416Pazarlama Giderleri-29.824.142 -29.900.834Araştırma ve Geliştirme Giderleri-635.824 -526.343Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 13.820.428 16.453.027Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -18.325.165 -19.544.520ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)32.666.314 4.303.460Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.855.168 10.788.047Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-138.031 -21.788Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)36.383.451 15.069.719Finansman Gelirleri14 18.178.607 9.209.417Finansman Giderleri14 -37.549.381 -32.938.383Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.012.677 -8.659.247Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-109.720 2.221.149Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.416.697 -231.641Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.306.977 2.452.790SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)16.902.957 -6.438.098DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)DÖNEM KARI (ZARARI)16.902.957 -6.438.098Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.902.957 -6.438.098Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç(Kayıp) 0,00210000 -0,00080000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -1.976.792Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -107.562Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 -2.363.428Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 494.198Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 21.512Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 472.686Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar703.117 4.048.269Yabancı Para Çevrim Farkları703.117 4.048.269Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)703.117 2.071.477TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.606.074 -4.366.621Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.606.074 -4.366.621http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849637BIST