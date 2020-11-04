***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -5.193.952 91.952 -5.972.570 91.251.885 -4.133.992 -801.709 28.761.185 132.057.817 106.049.351 430.931.463 17.211 430.948.674Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-258.147 3.618.532 102.688.966 -106.049.351 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.659.240 2.914.897 16.682.065 17.937.722 17.937.722Dönem Karı (Zararı)16.682.065 16.682.065 16.682.065Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.659.240 2.914.897 1.255.657 1.255.657Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-40.234.200 -40.234.200 -40.234.200Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-2.335.527 649.025 -1.686.502 -1.686.502Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)39.507 728.499 -1.509.068 -741.062 100.268 -640.794Dönem Sonu Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -7.529.479 91.952 -5.933.063 90.993.738 -5.793.232 2.841.687 32.379.717 193.652.540 16.682.065 406.207.421 117.479 406.324.900Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -8.024.832 91.952 -5.972.570 90.907.689 -8.803.086 3.131.067 32.379.717 195.957.918 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-258.147 -6.711.476 43.955.583 -36.985.960 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.195.272 -357.385 41.860.120 42.698.007 -106.001 42.592.006Dönem Karı (Zararı)41.860.120 41.860.120 41.860.120Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.195.272 -357.385 837.887 837.887Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)8.024.832 3.259.344 11.284.176 11.284.176Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.541.316 3.079.883 -461.433 14.123 -447.310Dönem Sonu Bakiyeler80.980.793 7.840.703 0 91.952 -5.972.570 90.649.542 -7.607.814 -767.634 25.668.241 246.252.728 41.860.120 478.996.061 20.720 479.016.781Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI176.283.906 11.290.159Dönem Karı (Zararı)41.754.119 16.690.079Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)41.754.119 16.690.079Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler60.797.634 43.185.504Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler37.679.927 33.573.671Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler26.198.016 -942.002Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 20.435.938 -1.271.002Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 5.762.078 329.000Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.727.163 2.179.186Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.935.619 1.594.505Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler764.602 -322.113Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler26.942 906.794Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.525.192 4.377.159Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -10.988.162 -20.040.482Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 16.175.348 28.542.395Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri338.006 -4.124.754Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.169.422Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-18.172.499 2.699.659Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.670.413 697.354Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 600.477Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler600.477İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler80.127.856 -52.049.436Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-181.682.055 66.195.541İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -15.086.074 3.776.417İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -166.595.981 62.419.124Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.910.734 322.695İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.910.734 322.695Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -23.429.046 -22.029.458Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-16.042.275 -17.013Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler115.352.450 -107.740.118İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -2.556.655 -4.354.624İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 117.909.105 -103.385.494Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)177.683.837 5.820.557İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.155.679 5.398.360Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)377.642Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)23.778.037 5.398.360Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları182.679.609 7.826.147Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -1.187.605 -3.230.062Vergi İadeleri (Ödemeleri)-7.497.538 3.738.429Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)6 2.289.440 2.955.645YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.397.738 -1.224.026Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri600.934 2.064.470Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri600.934 2.064.470Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.198.329 -22.077.004Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.198.329 -22.077.004Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.606.847Verilen Nakit Avans ve Borçlar604.648 -1.251.974Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar604.648 -1.251.974Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Faiz10.988.162 20.040.482FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.149.016 -165.154.961Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-42.694.317 -1.686.502İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8.024.832 -1.686.502İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-50.719.149İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri150.048.606 230.626.173Kredilerden Nakit Girişleri150.048.606 230.626.173Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-149.117.260 -302.858.658Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-149.117.260 -302.858.658Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.021.648 -10.846.448Türev Araçlardan Nakit Girişleri17.869.593Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-14.762.427Ödenen Temettüler-40.234.200Ödenen Faiz-15.233.990 -25.392.899YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)127.737.152 -155.088.828Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.841.619 2.914.912NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)129.578.771 -152.173.916DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ207.946.450 276.072.429DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ337.525.221 123.898.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 337.525.221 207.946.450Finansal Yatırımlar50.719.149 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 519.674.273 363.501.144İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 55.662.168 40.576.094İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 464.012.105 322.925.050Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar61.565.689 45.180.927İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar58.589.283 43.984.454İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.976.406 1.196.473Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar1.525.513 1.222.607Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar1.525.513 1.222.607Stoklar7 152.151.022 134.484.055Peşin Ödenmiş Giderler9.596.240 3.062.487Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.196.495 7.689.397Diğer Dönen Varlıklar2.887.556 3.265.299ARA TOPLAM1.139.841.158 766.352.366Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar3.713.154 5.320.001TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.143.554.312 771.672.367DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar736.654 1.210.681İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar736.654 1.210.681Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar394.360.886 401.171.711Kullanım Hakkı Varlıkları51.306.723 44.778.937Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.299.866 6.373.753Şerefiye655.882 655.882Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.643.984 5.717.871Peşin Ödenmiş Giderler4.357.420 4.962.067Ertelenmiş Vergi Varlığı14.114.036Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR471.175.585 458.497.149TOPLAM VARLIKLAR1.614.729.897 1.230.169.516KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 91.307.124 114.031.771Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları102.302.370 105.046.593İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları102.302.370 105.046.593Banka Kredileri5 44.591.921 91.424.537Kiralama İşlemlerinden Borçlar57.710.449 13.622.056Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar6 409.516.440 296.609.533İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 23.033.253 25.589.908İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 386.483.187 271.019.625Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 4.762.442 4.328.829Diğer Borçlar0 78.882İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar78.882Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)273.772.992 96.089.155İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)273.772.992 96.089.155Kısa Vadeli Karşılıklar7.532.898 6.741.354Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.532.898 6.741.354Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.285.128 3.861.924İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler27.285.128 3.861.924ARA TOPLAM916.479.394 626.788.041TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER916.479.394 626.788.041UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 196.455.152 154.195.857İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar196.455.152 154.195.857Banka Kredileri5 184.160.943 117.110.613Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.294.209 37.085.244Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar10 22.778.570 19.226.400Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 22.778.570 19.226.400Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.371.310Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER219.233.722 177.793.567TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.135.713.116 804.581.608ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar478.996.061 425.475.310Ödenmiş Sermaye80.980.793 80.980.793Sermaye Düzeltme Farkları7.840.703 7.840.702Geri Alınmış Paylar (-)-8.024.832Paylara İlişkin Primler (İskontolar)91.952 91.952Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-5.972.570 -5.972.570Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)83.041.728 82.104.603Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)83.041.728 82.104.603Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)90.649.542 90.907.689Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-7.607.814 -8.803.086Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-767.634 3.131.067Yabancı Para Çevrim Farkları-767.634 3.131.067Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.668.241 32.379.717Yasal Yedekler25.668.241 32.379.717Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları246.252.728 195.957.918Net Dönem Karı veya Zararı41.860.120 36.985.960Kontrol Gücü Olmayan Paylar20.720 112.598TOPLAM ÖZKAYNAKLAR479.016.781 425.587.908TOPLAM KAYNAKLAR1.614.729.897 1.230.169.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 896.831.842 735.715.718 396.659.249 261.550.984Satışların Maliyeti12 -629.729.029 -526.093.102 -285.186.870 -184.662.436TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)267.102.813 209.622.616 111.472.379 76.888.548Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)267.102.813 209.622.616 111.472.379 76.888.548Genel Yönetim Giderleri-61.568.345 -53.202.284 -21.825.584 -17.193.570Pazarlama Giderleri-85.828.851 -85.131.923 -28.854.034 -26.971.606Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.456.110 -1.590.857 -473.914 -582.614Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 68.010.831 48.401.187 35.041.088 13.967.595Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -97.515.641 -51.910.159 -43.621.980 -11.970.263ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)88.744.697 66.188.580 51.737.955 34.138.090Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler13.627.559 20.765.830 5.134.510 3.414.398Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-250.563 -124.870 -63.473 -84.144Gerçeğe Uygun Değer F (Kayıplar)0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)102.121.693 86.829.540 56.808.992 37.468.344Finansman Gelirleri14 93.672.337 19.287.819 55.171.861 -4.369.285Finansman Giderleri14 -152.369.498 -88.733.660 -79.118.591 -17.446.817Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)43.424.532 17.383.699 32.862.262 15.652.242Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.670.413 -697.354 -5.322.173 1.848.709Dönem Vergi (Gideri) Geliri-20.498.962 -4.147.491 -13.951.511 -3.849.937Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18.828.549 3.450.137 8.629.338 5.698.646SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)41.754.119 16.686.345 27.540.089 17.500.951DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)41.754.119 16.686.345 27.540.089 17.500.951Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-106.001 -3.734 26.732 739Ana Ortaklık Payları41.860.120 16.690.079 27.513.357 17.500.212Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Hisse başına kazanç 0,00510000 0,00210000 0,00340000 0,00220000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.195.272 -1.917.388 -53.569 -156.801Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -322.684 0 -322.684Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.494.090 -2.074.050 -66.961 126.684Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-298.818 479.346 13.392 39.199Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-298.818 479.346 13.392 39.199Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-357.385 3.643.412 -1.163.216 1.136.862Yabancı Para Çevrim Farkları-357.385 3.643.412 -1.163.216 1.136.862Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)837.887 1.726.024 -1.216.785 980.061TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.592.006 18.412.369 26.323.304 18.481.012Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-106.001 -3.734 26.732 739Ana Ortaklık Payları42.698.007 18.416.103 26.296.572 18.480.273http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886252BIST