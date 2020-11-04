***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2020 18:56
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -5.193.952 91.952 -5.972.570 91.251.885 -4.133.992 -801.709 28.761.185 132.057.817 106.049.351 430.931.463 17.211 430.948.674
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-258.147 3.618.532 102.688.966 -106.049.351 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.659.240 2.914.897 16.682.065 17.937.722 17.937.722
Dönem Karı (Zararı)
16.682.065 16.682.065 16.682.065
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.659.240 2.914.897 1.255.657 1.255.657
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-40.234.200 -40.234.200 -40.234.200
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.335.527 649.025 -1.686.502 -1.686.502
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
39.507 728.499 -1.509.068 -741.062 100.268 -640.794
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -7.529.479 91.952 -5.933.063 90.993.738 -5.793.232 2.841.687 32.379.717 193.652.540 16.682.065 406.207.421 117.479 406.324.900
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -8.024.832 91.952 -5.972.570 90.907.689 -8.803.086 3.131.067 32.379.717 195.957.918 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-258.147 -6.711.476 43.955.583 -36.985.960 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.195.272 -357.385 41.860.120 42.698.007 -106.001 42.592.006
Dönem Karı (Zararı)
41.860.120 41.860.120 41.860.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.195.272 -357.385 837.887 837.887
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
8.024.832 3.259.344 11.284.176 11.284.176
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.541.316 3.079.883 -461.433 14.123 -447.310
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 0 91.952 -5.972.570 90.649.542 -7.607.814 -767.634 25.668.241 246.252.728 41.860.120 478.996.061 20.720 479.016.781
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
176.283.906 11.290.159
Dönem Karı (Zararı)
41.754.119 16.690.079
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41.754.119 16.690.079
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
60.797.634 43.185.504
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
37.679.927 33.573.671
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
26.198.016 -942.002
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 20.435.938 -1.271.002
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.762.078 329.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.727.163 2.179.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.935.619 1.594.505
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
764.602 -322.113
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26.942 906.794
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.525.192 4.377.159
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -10.988.162 -20.040.482
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 16.175.348 28.542.395
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
338.006 -4.124.754
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.169.422
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.172.499 2.699.659
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.670.413 697.354
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 600.477
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
600.477
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
80.127.856 -52.049.436
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-181.682.055 66.195.541
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -15.086.074 3.776.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -166.595.981 62.419.124
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.910.734 322.695
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.910.734 322.695
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -23.429.046 -22.029.458
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-16.042.275 -17.013
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
115.352.450 -107.740.118
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -2.556.655 -4.354.624
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 117.909.105 -103.385.494
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
177.683.837 5.820.557
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.155.679 5.398.360
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
377.642
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
23.778.037 5.398.360
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
182.679.609 7.826.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -1.187.605 -3.230.062
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.497.538 3.738.429
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
6 2.289.440 2.955.645
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.397.738 -1.224.026
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
600.934 2.064.470
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
600.934 2.064.470
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.198.329 -22.077.004
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.198.329 -22.077.004
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.606.847
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
604.648 -1.251.974
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
604.648 -1.251.974
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Faiz
10.988.162 20.040.482
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.149.016 -165.154.961
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-42.694.317 -1.686.502
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8.024.832 -1.686.502
İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-50.719.149
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.048.606 230.626.173
Kredilerden Nakit Girişleri
150.048.606 230.626.173
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-149.117.260 -302.858.658
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-149.117.260 -302.858.658
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.021.648 -10.846.448
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
17.869.593
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-14.762.427
Ödenen Temettüler
-40.234.200
Ödenen Faiz
-15.233.990 -25.392.899
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
127.737.152 -155.088.828
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.841.619 2.914.912
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
129.578.771 -152.173.916
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
207.946.450 276.072.429
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
337.525.221 123.898.513
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 337.525.221 207.946.450
Finansal Yatırımlar
50.719.149 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
6 519.674.273 363.501.144
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 55.662.168 40.576.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 464.012.105 322.925.050
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
61.565.689 45.180.927
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
58.589.283 43.984.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.976.406 1.196.473
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
1.525.513 1.222.607
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.525.513 1.222.607
Stoklar
7 152.151.022 134.484.055
Peşin Ödenmiş Giderler
9.596.240 3.062.487
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.196.495 7.689.397
Diğer Dönen Varlıklar
2.887.556 3.265.299
ARA TOPLAM
1.139.841.158 766.352.366
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
3.713.154 5.320.001
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.143.554.312 771.672.367
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
736.654 1.210.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
736.654 1.210.681
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
394.360.886 401.171.711
Kullanım Hakkı Varlıkları
51.306.723 44.778.937
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.299.866 6.373.753
Şerefiye
655.882 655.882
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.643.984 5.717.871
Peşin Ödenmiş Giderler
4.357.420 4.962.067
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14.114.036
Diğer Duran Varlıklar
0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
471.175.585 458.497.149
TOPLAM VARLIKLAR
1.614.729.897 1.230.169.516
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 91.307.124 114.031.771
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
102.302.370 105.046.593
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
102.302.370 105.046.593
Banka Kredileri
5 44.591.921 91.424.537
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
57.710.449 13.622.056
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 409.516.440 296.609.533
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 23.033.253 25.589.908
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 386.483.187 271.019.625
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 4.762.442 4.328.829
Diğer Borçlar
0 78.882
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
78.882
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
273.772.992 96.089.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
273.772.992 96.089.155
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.532.898 6.741.354
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.532.898 6.741.354
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.285.128 3.861.924
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27.285.128 3.861.924
ARA TOPLAM
916.479.394 626.788.041
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
916.479.394 626.788.041
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 196.455.152 154.195.857
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
196.455.152 154.195.857
Banka Kredileri
5 184.160.943 117.110.613
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.294.209 37.085.244
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 22.778.570 19.226.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 22.778.570 19.226.400
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
4.371.310
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
219.233.722 177.793.567
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.135.713.116 804.581.608
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
478.996.061 425.475.310
Ödenmiş Sermaye
80.980.793 80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları
7.840.703 7.840.702
Geri Alınmış Paylar (-)
-8.024.832
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.952 91.952
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-5.972.570 -5.972.570
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
83.041.728 82.104.603
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
83.041.728 82.104.603
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
90.649.542 90.907.689
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.607.814 -8.803.086
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-767.634 3.131.067
Yabancı Para Çevrim Farkları
-767.634 3.131.067
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.668.241 32.379.717
Yasal Yedekler
25.668.241 32.379.717
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
246.252.728 195.957.918
Net Dönem Karı veya Zararı
41.860.120 36.985.960
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
20.720 112.598
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
479.016.781 425.587.908
TOPLAM KAYNAKLAR
1.614.729.897 1.230.169.516
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 896.831.842 735.715.718 396.659.249 261.550.984
Satışların Maliyeti
12 -629.729.029 -526.093.102 -285.186.870 -184.662.436
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
267.102.813 209.622.616 111.472.379 76.888.548
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
267.102.813 209.622.616 111.472.379 76.888.548
Genel Yönetim Giderleri
-61.568.345 -53.202.284 -21.825.584 -17.193.570
Pazarlama Giderleri
-85.828.851 -85.131.923 -28.854.034 -26.971.606
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.456.110 -1.590.857 -473.914 -582.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 68.010.831 48.401.187 35.041.088 13.967.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -97.515.641 -51.910.159 -43.621.980 -11.970.263
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.744.697 66.188.580 51.737.955 34.138.090
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13.627.559 20.765.830 5.134.510 3.414.398
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-250.563 -124.870 -63.473 -84.144
Gerçeğe Uygun Değer F (Kayıplar)
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
102.121.693 86.829.540 56.808.992 37.468.344
Finansman Gelirleri
14 93.672.337 19.287.819 55.171.861 -4.369.285
Finansman Giderleri
14 -152.369.498 -88.733.660 -79.118.591 -17.446.817
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.424.532 17.383.699 32.862.262 15.652.242
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.670.413 -697.354 -5.322.173 1.848.709
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-20.498.962 -4.147.491 -13.951.511 -3.849.937
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18.828.549 3.450.137 8.629.338 5.698.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.754.119 16.686.345 27.540.089 17.500.951
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.754.119 16.686.345 27.540.089 17.500.951
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-106.001 -3.734 26.732 739
Ana Ortaklık Payları
41.860.120 16.690.079 27.513.357 17.500.212
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Hisse başına kazanç 0,00510000 0,00210000 0,00340000 0,00220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.195.272 -1.917.388 -53.569 -156.801
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -322.684 0 -322.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.494.090 -2.074.050 -66.961 126.684
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-298.818 479.346 13.392 39.199
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-298.818 479.346 13.392 39.199
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-357.385 3.643.412 -1.163.216 1.136.862
Yabancı Para Çevrim Farkları
-357.385 3.643.412 -1.163.216 1.136.862
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
837.887 1.726.024 -1.216.785 980.061
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.592.006 18.412.369 26.323.304 18.481.012
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-106.001 -3.734 26.732 739
Ana Ortaklık Payları
42.698.007 18.416.103 26.296.572 18.480.273
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886252
BIST