***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-39.577.079 5.004.675Dönem Karı (Zararı)44.211.008 16.902.957Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)44.211.008 16.902.957Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler37.674.965 11.143.062Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.423.167 11.055.699Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.128.043 -1.483.654Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 7.913.466 560.164Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 1.214.577 221.654Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-2.265.472Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.104.780 2.596.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 3.111.119 2.163.416Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-222.701 444.731Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler216.362 -11.685Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.737.348 4.173.155Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.615.629 -2.205.016Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 5.455.542 6.378.171Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri3.897.435Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -6.820.439Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-6.820.439Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.555.905 109.718Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler725.722 1.512.121Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler725.722 1.512.121İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-129.530.972 -27.058.941Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-283.210.526 -34.417.772İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-21.132.015İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-262.078.511 -34.417.772Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.603.923 -3.708.457İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.603.923 -3.708.457Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-45.415.457 -19.711.446Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9.341.627Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.098.995 -13.328.512İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-9.061.059İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)14.160.054 -13.328.512Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 44.107.246İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)44.107.246Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)187.651.165İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler607.147 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.743.349Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)6.350.496Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-47.644.999 987.078Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.461.782 -337.296Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler435.526Vergi İadeleri (Ödemeleri)-358.302 -2.164.425Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)9.452.478 6.519.318YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-96.782.967 -2.535.147Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri725.823 1.512.121Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri725.823 1.512.121Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-104.557.785 -7.050.536Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -104.557.785 -7.050.536Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri23.691Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları1.409.675 798.252Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz5.615.629 2.205.016FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-72.683.091 18.569.018Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-17.224.361 1.698.244İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.224.361 1.698.244İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 60.974.380Kredilerden Nakit Girişleri60.974.380Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-33.463.838 -28.614.767Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-33.463.838 -28.614.767Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-16.198.963Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-4.212.055 1.222.607Ödenen Faiz-1.583.874 -16.711.446YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-209.043.137 21.038.546Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-10.546.777 703.117NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-219.589.914 21.741.663DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 337.916.490 207.946.450DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 118.326.576 229.688.113Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -8.024.832 91.952 -5.972.570 90.907.689 -8.803.086 3.131.067 32.379.717 195.957.918 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-86.049 37.072.009 -36.985.960 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)703.117 16.902.957 17.606.074 17.606.074Dönem Karı (Zararı)16.902.957 16.902.957 16.902.957Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)703.117 703.117 703.117Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.698.244 1.698.244 1.698.244Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)115.203 -3.127 -3.706.374 3.058.250 -536.048 -23.947 -559.995Dönem Sonu Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -6.326.588 91.952 -5.857.367 -90.821.640 -8.806.213 127.810 32.379.717 236.088.177 16.902.957 444.243.581 88.652 444.332.233Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 0 91.952 -6.972.661 195.647.777 -5.615.168 -497.568 25.668.230 239.457.811 152.532.156 689.134.025 0 689.134.025Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler152.532.156 -152.532.156 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.743.509 359.095 44.211.008 41.826.594 41.826.594Dönem Karı (Zararı)44.211.008 44.211.008 44.211.008Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.743.509 359.095 -2.384.414 -2.384.414Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler80.980.793 7.840.703 0 91.952 -6.972.661 195.647.777 -8.358.677 -138.473 25.668.230 391.989.967 44.018.215 730.960.619 0 730.960.619Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 118.326.576 337.916.490Ticari Alacaklar844.103.026 573.227.412İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 97.397.599 76.265.584İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 746.705.427 496.961.828Diğer Alacaklar65.819.159 62.346.404İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar63.173.904 60.126.052İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.645.255 2.220.352Türev Araçlar17.224.361 0Riskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarStoklar7 203.116.110 158.915.230Peşin Ödenmiş Giderler4.499.393 14.842.704Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar4.262.045 3.267.872Diğer Dönen Varlıklar8.419.900 2.769.186ARA TOPLAM1.265.770.570 1.153.285.298Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar3.989.091 4.012.783TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.269.759.661 1.157.298.081DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarDiğer Alacaklar471.198 339.562İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar471.198 339.562Maddi Duran Varlıklar8 609.192.420 512.665.843Kullanım Hakkı Varlıkları9 37.684.914 51.883.290Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.229.941 6.175.697Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.229.941 6.175.697Peşin Ödenmiş Giderler2.450.928 3.860.703Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR656.029.401 574.925.095TOPLAM VARLIKLAR1.925.789.062 1.732.223.176KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar21.312.691 62.881.384Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları140.892.379 60.942.151İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları129.278.201 45.257.520İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11.614.178 15.684.631Kiralama İşlemlerinden Borçlar11.614.178 15.684.631Ticari Borçlar438.031.084 417.959.042İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 9.806.053 18.867.113İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 428.225.031 399.091.929Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 7.028.317 8.959.059Diğer Borçlar10.151 10.827İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10.151 10.827Türev Araçlar0 4.212.055Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)406.511.059 218.859.895İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)406.511.059 218.859.895Kısa Vadeli Karşılıklar7.894.014 7.900.351Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar7.894.014 7.900.351Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21.943.318 13.746.584İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21.943.318 13.746.584ARA TOPLAM1.043.623.013 795.471.348TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.043.623.013 795.471.348UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar119.275.248 213.450.265İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar119.275.248 213.450.265Banka Kredileri88.354.242 162.352.555Kiralama İşlemlerinden Borçlar30.921.006 51.097.710Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar25.034.262 19.955.439Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 25.034.262 19.955.439Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.895.920 14.212.099Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER151.205.430 247.617.803TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.194.828.443 1.043.089.151ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar730.960.619 689.134.025Ödenmiş Sermaye80.980.793 80.980.793Sermaye Düzeltme Farkları7.840.703 7.840.703Paylara İlişkin Primler (İskontolar)91.952 91.952Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-6.972.661 -6.972.661Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)187.289.100 190.032.609Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)187.289.100 190.032.609Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)195.647.777 195.647.777Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.358.677 -5.615.168Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-138.473 -497.568Yabancı Para Çevrim Farkları-138.473 -497.568Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25.668.230 25.668.230Yasal Yedekler25.668.230 25.668.230Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları391.989.967 239.457.811Net Dönem Karı veya Zararı44.211.008 152.532.156Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR730.960.619 689.134.025TOPLAM KAYNAKLAR1.925.789.062 1.732.223.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 463.908.855 245.433.303Satışların Maliyeti12 -331.046.855 -168.339.446TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)132.862.000 77.093.857Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)132.862.000 77.093.857Genel Yönetim Giderleri-27.183.842 -12.529.424Pazarlama Giderleri-34.800.068 -27.880.360Araştırma ve Geliştirme Giderleri-948.808 -635.824Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 19.982.388 13.350.294Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -30.895.963 -16.902.849ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)59.015.707 32.495.694Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.469.810 3.855.168Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-41.995 -138.031Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)65.443.522 36.212.831Finansman Gelirleri14 41.002.752 15.408.243Finansman Giderleri14 -53.679.187 -32.623.806Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)52.767.087 18.997.268Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-8.556.079 -121.792Dönem Vergi (Gideri) Geliri-15.427.519 -1.416.967Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri6.871.440 1.295.175SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)44.211.008 18.875.476DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.972.788DÖNEM KARI (ZARARI)44.211.008 16.902.688Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları44.211.008 16.902.688Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,55000000 0,21000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.743.509 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.429.386 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler685.877 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi EtkisiTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi685.877 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar359.095 703.117Yabancı Para Çevrim Farkları359.095 703.117Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)359.095 703.117Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.384.414 703.117TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)41.826.594 17.605.805Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları41.826.594 17.605.805http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942256BIST