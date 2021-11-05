***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -8.024.832 91.952 -5.972.570 90.907.689 -8.803.086 3.131.067 32.379.717 195.957.918 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909Transferler-258.147 -6.711.476 43.955.583 -36.985.960 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.195.272 -357.385 41.860.120 42.698.007 -106.001 42.592.006Dönem Karı (Zararı)41.860.120 41.860.120 0 41.860.120Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.195.272 -357.385 837.887 0 837.887Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)8.024.832 3.259.344 11.284.176 0 11.284.176Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-3.541.316 3.079.883 -461.433 14.123 -447.310Dönem Sonu Bakiyeler80.980.793 7.840.703 91.952 -5.972.570 90.649.542 -7.607.814 -767.634 25.668.241 246.252.728 41.860.120 478.996.061 20.720 479.016.781Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 195.647.777 -5.615.168 -497.568 25.668.230 239.457.811 152.532.156 689.134.025 689.134.025Transferler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -343.980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 152.532.156 -152.532.156 0 0 0 -343.980Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.223.485 0 0 0 0 0 637.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.039.269 0 205.453.029 0 205.453.029Dönem Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.039.269 0 206.039.269 0 206.039.269Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.223.485 0 0 0 0 0 637.245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -586.240 0 -586.240Kar Payları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.184.782 0 0 0 -39.081.649 0 0 -35.896.867 0 -35.896.867Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)80.980.793 7.840.703 0 0 0 0 0 91.952 -6.972.661 0 0 0 195.303.797 0 -6.838.653 0 0 0 0 0 139.677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28.853.012 0 0 0 352.908.318 206.039.269 0 858.346.207 0 858.346.207Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.397.814 176.283.906Dönem Karı (Zararı)206.039.269 41.754.119Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)206.039.269 41.754.119Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler132.224.094 60.797.634Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler36.741.056 37.679.927Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler23.059.863 26.198.016Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 17.979.575 20.435.938Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 5.080.288 5.762.078Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.967.422 6.727.163Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7.720.218 5.935.619Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-639.179 764.602Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler886.383 26.942Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler15.657.903 5.525.192Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -14.183.346 -10.988.162Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 22.865.981 16.175.348Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri6.975.268 338.006Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15.219.403 1.169.422Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -18.172.499Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler52.093.947 1.670.413Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.515.500 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-307.204.728 80.127.856Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-550.822.903 -181.682.055İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 -15.086.074İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -550.822.903 -166.595.981Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler62.925.557 -15.910.734İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)62.925.557 -15.910.734Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-210.498.733 -23.429.046Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.085.802 -16.042.275Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler253.357.422 115.352.450İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-2.556.655İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)253.357.422 117.909.105Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerErtelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)159.919.797 177.683.837İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-16.000.066 24.155.679Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-15.121.405 377.642Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-878.661 23.778.037Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.058.635 182.679.609Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.732.010 -1.187.605Vergi İadeleri (Ödemeleri)-40.707.697 -7.497.538Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.983.258 2.289.440YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-119.574.940 -3.397.738Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri469.936 600.934Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri469.936 600.934Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-133.962.124 -17.198.329Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-133.962.124 -17.198.329Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.305.220 1.606.847Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-2.571.318Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 604.648Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar0 604.648Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerAlınan Faiz14.183.346 10.988.162FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.942.937 -45.149.016Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -42.694.317İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 8.024.832İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -50.719.149İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri100.000.000 150.048.606Kredilerden Nakit Girişleri100.000.000 150.048.606Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-80.672.985 -149.117.260Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-80.672.985 -149.117.260Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-14.785.326 -6.021.648Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 17.869.593Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-4.212.055 0Ödenen Faiz-12.272.571 -15.233.990YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-142.915.691 127.737.152Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi13.932.940 1.841.619NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-128.982.751 129.578.771DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ337.916.490 207.946.450DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ208.933.739 337.525.221Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 208.933.739 337.916.490Ticari Alacaklar5 1.116.727.744 573.227.412İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 221.029.902 76.265.584İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 895.697.842 496.961.828Diğer Alacaklar2.709.414 62.346.404İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 60.126.052İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.709.414 2.220.352Türev Araçlar5.202.618 0Stoklar6 364.333.675 158.915.230Peşin Ödenmiş Giderler1.613.004 14.842.704Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar378.347 3.267.872Diğer Dönen Varlıklar17.890.591 2.769.186ARA TOPLAM1.717.789.132 1.153.285.298Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar4.278.882 4.012.783TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.722.068.014 1.157.298.081DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar384.391 339.562İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar384.391 339.562Maddi Duran Varlıklar619.406.515 512.665.843Kullanım Hakkı Varlıkları34.734.395 51.883.290Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.874.243 6.175.697Peşin Ödenmiş Giderler23.176.205 3.860.703TOPLAM DURAN VARLIKLAR684.575.749 574.925.095TOPLAM VARLIKLAR2.406.643.763 1.732.223.176KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.683.634 78.566.015İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.683.634 78.566.015Banka Kredileri4 92.160 62.881.384Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.591.474 15.684.631Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 149.751.588 45.257.520İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 149.751.588 45.257.520Banka Kredileri4 149.751.588 45.257.520Ticari Borçlar5 705.531.798 417.959.042İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 37.093.823 18.867.113İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 668.437.975 399.091.929Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 12.590.798 8.959.059Diğer Borçlar32.107.693 10.827İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28.533.701 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.573.992 10.827Türev Araçlar0 4.212.055Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)378.779.691 218.859.895Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23.281.675 0Kısa Vadeli Karşılıklar8.147.555 7.900.351Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.147.555 7.900.351Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.132.110 13.746.584İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.132.110 13.746.584ARA TOPLAM1.326.006.542 795.471.348TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.326.006.542 795.471.348UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar188.079.552 213.450.265İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar188.079.552 213.450.265Banka Kredileri4 159.773.558 162.352.555Kiralama İşlemlerinden Borçlar28.305.994 51.097.710Uzun Vadeli Karşılıklar25.513.706 19.955.439Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25.513.706 19.955.439Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü8.697.756 14.212.099TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER222.291.014 247.617.803TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.548.297.556 1.043.089.151ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar858.346.207 689.134.025Ödenmiş Sermaye80.980.793 80.980.793Sermaye Düzeltme Farkları7.840.703 7.840.703Paylara İlişkin Primler (İskontolar)91.952 91.952Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-6.972.661 -6.972.661Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)188.465.144 190.032.609Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)188.465.144 190.032.609Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)195.303.797 195.647.777Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.838.653 -5.615.168Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)139.677 -497.568Yabancı Para Çevrim Farkları139.677 -497.568Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28.853.012 25.668.230Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları352.908.318 239.457.811Net Dönem Karı veya Zararı206.039.269 152.532.156TOPLAM ÖZKAYNAKLAR858.346.207 689.134.025TOPLAM KAYNAKLAR2.406.643.763 1.732.223.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 1.773.139.009 856.569.577 664.376.363 385.980.583Satışların Maliyeti12 -1.255.799.017 -599.227.802 -463.779.828 -277.369.553TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)517.339.992 257.341.775 200.596.535 108.611.030FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)517.339.992 257.341.775 200.596.535 108.611.030Genel Yönetim Giderleri-76.924.032 -60.458.141 -26.069.171 -21.441.608Pazarlama Giderleri-121.862.464 -78.849.379 -43.357.836 -26.464.518Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.352.928 -1.456.110 -715.420 -473.914Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 94.885.916 67.036.210 17.693.281 27.066.467Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -115.504.504 -85.071.755 -17.914.656 -42.223.210ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)295.581.980 98.542.600 130.232.733 45.074.247Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.397.903 13.627.559 10.097.612 5.134.510Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-114.591 -250.563 -1.470 -63.474FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)319.865.292 111.919.596 140.328.875 50.145.283Finansman Gelirleri14 92.361.869 87.027.550 7.578.049 55.188.651Finansman Giderleri14 -147.741.696 -148.497.651 -38.903.552 -78.423.904SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)264.485.465 50.449.495 109.003.372 26.910.030Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-58.446.196 -1.683.353 -26.356.436 -5.322.173Dönem Vergi (Gideri) Geliri-63.938.813 -20.498.962 -21.657.769 -13.951.511Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri5.492.617 18.815.609 -4.698.667 8.629.338SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)206.039.269 48.766.142 82.646.936 21.587.857DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 -7.012.023 0 -5.964.254DÖNEM KARI (ZARARI)206.039.269 41.754.119 82.646.936 15.623.603Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -106.001 0 26.732Ana Ortaklık Payları206.039.269 41.860.120 82.646.936 15.596.871Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0 2,54430000 0,60220000 1,02060000 0,26660000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0 0,00000000 -0,08860000 0,00000000 -0,07370000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.223.485 1.195.272 -1.586.541 -53.569Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.529.356 1.494.090 -1.983.176 -66.961Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler305.871 -298.818 396.635 13.392Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi305.871 -298.818 396.635 13.392Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar637.245 -357.385 62.186 -1.163.216Yabancı Para Çevrim Farkları637.245 -357.385 62.186 -1.163.216Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)637.245 -357.385 62.186 -1.163.216DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-586.240 837.887 -1.524.355 -1.216.785TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)205.453.029 42.592.006 81.122.581 14.406.818Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -106.001 0 26.732Ana Ortaklık Payları205.453.029 42.698.007 81.122.581 14.380.086http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975348BIST