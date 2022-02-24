***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
24.02.2022 01:01
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 -8.024.832 91.952 -5.972.570 90.907.689 -8.803.086 3.131.067 32.379.717 195.957.918 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
1.941.540 -1.000.091 -3.706.374 -6.711.487 9.476.412
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
80.980.793 7.840.703 -6.083.292 91.952 -6.972.661 90.907.689 -8.803.086 -575.307 25.668.230 205.434.330 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909
Transferler
36.985.960 -36.985.960
Dönem Karı (Zararı)
152.532.156 152.532.156 152.532.156
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
104.740.088 3.187.918 30.408 344.196 108.302.610 108.302.610
Kar Payları
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
6.083.292 -3.259.344 2.823.948 2.823.948
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
47.331 -47.331 -112.598 -112.598
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 0 91.952 -6.972.661 195.647.777 -5.615.168 -497.568 25.668.230 239.457.811 152.532.156 689.134.025 689.134.025
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 0 91.952 -6.972.661 195.647.777 -5.615.168 -497.568 25.668.230 239.457.811 152.532.156 689.134.025 689.134.025
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 195.647.777 -5.615.168 -497.568 25.668.230 239.457.811 152.532.156 689.134.025 689.134.025
Transferler
-305.756 152.837.912 -152.532.156 0 0
Dönem Karı (Zararı)
287.497.034 287.497.034 287.497.034
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
175.466.711 -2.418.154 1.371.549 174.420.106 174.420.106
Kar Payları
3.184.783 -39.081.649 -35.896.866 -35.896.866
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 0 91.952 -6.972.661 370.808.732 -8.033.322 873.981 28.853.013 353.214.074 287.497.034 1.115.154.299 1.115.154.299
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
345.480.400 239.395.278
Dönem Karı (Zararı)
287.497.034 152.532.156
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
287.497.034 152.532.156
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
91.092.587 133.352.876
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 51.110.200 50.158.277
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.107.289 21.694.371
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.455.500 20.085.179
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.651.789 1.609.192
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.453.395 9.488.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 5.791.151 8.329.457
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-791.801 945.225
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.454.045 213.771
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.692.215 5.967.222
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -21.214.344 -17.993.233
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 29.906.559 23.960.455
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-51.662.925 19.239.901
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 84.889.763 27.163.195
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.932.780 -2.982.400
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-27.932.780 -2.982.400
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.318.137
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10.435.430 3.941.994
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
29.427.160 -16.605.184
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-516.716.637 -210.908.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-516.716.637 -210.908.859
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
63.120.894 -16.382.188
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
63.120.894 -16.382.188
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-203.613.042 -26.040.367
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
688.747.564 99.508.555
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
688.747.564 99.508.555
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.111.619 137.217.675
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.111.619 137.217.675
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
408.016.781 269.279.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -7.073.103 -2.377.032
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -55.463.278 -27.507.538
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-153.896.107 -16.099.118
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 2.038.481
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-175.107.080 -30.634.362
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 -175.107.080 -30.634.362
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12.765.022 3.291.322
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 12.765.022 3.291.322
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 4.448.417 2.658.510
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
22 -5.404.757 -1.351.292
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-11.812.053 -10.095.010
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
7 -11.812.053 -10.095.010
Alınan Faiz
21.214.344 17.993.233
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-93.141.633 -123.541.104
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 2.823.948
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 2.823.948
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000.000 152.423.510
Kredilerden Nakit Girişleri
11 100.000.000 152.423.510
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-110.637.033 -235.288.645
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -110.637.033 -235.288.645
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -19.912.413 -32.540.979
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-4.212.055 5.434.662
Ödenen Temettüler
-35.896.866 0
Ödenen Faiz
-22.483.266 -16.393.600
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
98.442.660 99.755.056
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
133.683.178 30.214.984
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
232.125.838 129.970.040
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 337.916.490 207.946.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 570.042.328 337.916.490
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 570.042.328 337.916.490
Ticari Alacaklar
0 1.726.040.725 573.227.412
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 277.727.403 76.265.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.448.313.322 496.961.828
Diğer Alacaklar
3.438.395 62.346.404
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 60.126.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.438.395 2.220.352
Türev Araçlar
0 36.277.602 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 36.277.602 0
Stoklar
6 356.876.483 158.915.230
Peşin Ödenmiş Giderler
7 3.113.299 14.842.704
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 0 3.267.872
Diğer Dönen Varlıklar
8 17.998.093 2.769.186
ARA TOPLAM
2.713.786.925 1.153.285.298
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
22 103.357.587 4.012.783
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.817.144.512 1.157.298.081
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
300.582 339.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
300.582 339.562
Maddi Duran Varlıklar
9 770.660.005 512.665.843
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 34.785.834 51.883.290
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 6.805.739 6.175.697
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 6.805.739 6.175.697
Peşin Ödenmiş Giderler
7 16.528.833 3.860.703
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
829.080.993 574.925.095
TOPLAM VARLIKLAR
3.646.225.505 1.732.223.176
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 64.130 62.881.384
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
236.885.335 60.942.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 236.885.335 60.942.151
Banka Kredileri
11 220.482.917 45.257.520
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 16.402.418 15.684.631
Ticari Borçlar
1.235.017.059 417.959.042
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 23.085.981 18.867.113
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.211.931.078 399.091.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 14.170.753 8.959.059
Diğer Borçlar
0 10.827
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 10.827
Türev Araçlar
2.526.227 4.212.055
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
14 2.526.227 4.212.055
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
789.030.941 218.859.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 789.030.941 218.859.895
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 11.850.119 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.562.595 7.900.351
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.562.595 7.900.351
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 6.434.098 13.746.584
ARA TOPLAM
2.304.541.257 795.471.348
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.304.541.257 795.471.348
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
134.397.615 213.450.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 134.397.615 213.450.265
Banka Kredileri
11 98.603.478 162.352.555
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 35.794.137 51.097.710
Uzun Vadeli Karşılıklar
21.696.180 19.955.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 21.696.180 19.955.439
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 70.436.154 14.212.099
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
226.529.949 247.617.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.531.071.206 1.043.089.151
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.115.154.299 689.134.025
Ödenmiş Sermaye
15 80.980.793 80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları
15 7.840.703 7.840.703
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.952 91.952
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
15 -6.972.661 -6.972.661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 362.775.410 190.032.609
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
362.775.410 190.032.609
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 370.808.732 195.647.777
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.033.322 -5.615.168
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
873.981 -497.568
Yabancı Para Çevrim Farkları
873.981 -497.568
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28.853.013 25.668.230
Yasal Yedekler
15 28.853.013 25.668.230
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
353.214.074 239.457.811
Net Dönem Karı veya Zararı
287.497.034 152.532.156
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.115.154.299 689.134.025
TOPLAM KAYNAKLAR
3.646.225.505 1.732.223.176
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 2.626.441.513 1.323.254.745
Satışların Maliyeti
16 -1.906.302.896 -898.586.984
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
720.138.617 424.667.761
BRÜT KAR (ZARAR)
720.138.617 424.667.761
Genel Yönetim Giderleri
18 -102.798.347 -70.900.809
Pazarlama Giderleri
18 -194.055.066 -112.612.889
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -3.512.336 -2.079.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 259.303.788 64.453.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -367.934.250 -76.817.139
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
311.142.406 226.711.309
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 33.800.608 26.990.841
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
344.943.014 253.702.150
Finansman Gelirleri
21 404.228.561 106.706.303
Finansman Giderleri
21 -376.784.778 -177.422.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
372.386.797 182.985.630
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-84.889.763 -27.163.195
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -70.581.269 -31.264.517
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -14.308.494 4.101.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
287.497.034 155.822.435
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22 0 -3.290.279
DÖNEM KARI (ZARARI)
287.497.034 152.532.156
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
287.497.034 152.532.156
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,03550000 0,01920000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,00040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
173.048.557 108.272.202
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 217.404.263 118.350.439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -3.022.693 3.984.897
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-41.333.013 -14.063.134
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
9 -41.937.552 -13.266.155
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
604.539 -796.979
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.371.549 30.408
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.371.549 30.408
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
174.420.106 108.302.610
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
461.917.140 260.834.766
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
461.917.140 260.834.766
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003943
BIST