***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 -8.024.832 91.952 -5.972.570 90.907.689 -8.803.086 3.131.067 32.379.717 195.957.918 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909Hatalara İlişkin Düzeltmeler1.941.540 -1.000.091 -3.706.374 -6.711.487 9.476.412Düzeltmelerden Sonraki Tutar80.980.793 7.840.703 -6.083.292 91.952 -6.972.661 90.907.689 -8.803.086 -575.307 25.668.230 205.434.330 36.985.960 425.475.311 112.598 425.587.909Transferler36.985.960 -36.985.960Dönem Karı (Zararı)152.532.156 152.532.156 152.532.156Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)104.740.088 3.187.918 30.408 344.196 108.302.610 108.302.610Kar Payları0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)6.083.292 -3.259.344 2.823.948 2.823.948Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış47.331 -47.331 -112.598 -112.598Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler80.980.793 7.840.703 0 91.952 -6.972.661 195.647.777 -5.615.168 -497.568 25.668.230 239.457.811 152.532.156 689.134.025 689.134.025Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 0 91.952 -6.972.661 195.647.777 -5.615.168 -497.568 25.668.230 239.457.811 152.532.156 689.134.025 689.134.025Düzeltmelerden Sonraki Tutar80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 195.647.777 -5.615.168 -497.568 25.668.230 239.457.811 152.532.156 689.134.025 689.134.025Transferler-305.756 152.837.912 -152.532.156 0 0Dönem Karı (Zararı)287.497.034 287.497.034 287.497.034Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)175.466.711 -2.418.154 1.371.549 174.420.106 174.420.106Kar Payları3.184.783 -39.081.649 -35.896.866 -35.896.866Dönem Sonu Bakiyeler80.980.793 7.840.703 0 91.952 -6.972.661 370.808.732 -8.033.322 873.981 28.853.013 353.214.074 287.497.034 1.115.154.299 1.115.154.299Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI345.480.400 239.395.278Dönem Karı (Zararı)287.497.034 152.532.156Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)287.497.034 152.532.156Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler91.092.587 133.352.876Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 51.110.200 50.158.277Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9.107.289 21.694.371Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 3.455.500 20.085.179Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 5.651.789 1.609.192Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.453.395 9.488.453Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 5.791.151 8.329.457Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-791.801 945.225Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.454.045 213.771Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.692.215 5.967.222Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler21 -21.214.344 -17.993.233Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler21 29.906.559 23.960.455Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-51.662.925 19.239.901Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 84.889.763 27.163.195Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.932.780 -2.982.400Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-27.932.780 -2.982.400Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.318.137Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler10.435.430 3.941.994İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler29.427.160 -16.605.184Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-516.716.637 -210.908.859İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-516.716.637 -210.908.859Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler63.120.894 -16.382.188İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)63.120.894 -16.382.188Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-203.613.042 -26.040.367Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler688.747.564 99.508.555İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)688.747.564 99.508.555Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.111.619 137.217.675İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-2.111.619 137.217.675Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları408.016.781 269.279.848Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -7.073.103 -2.377.032Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -55.463.278 -27.507.538YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-153.896.107 -16.099.118Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 2.038.481Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-175.107.080 -30.634.362Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 -175.107.080 -30.634.362Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12.765.022 3.291.322Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 12.765.022 3.291.322Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri22 4.448.417 2.658.510Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları22 -5.404.757 -1.351.292Verilen Nakit Avans ve Borçlar-11.812.053 -10.095.010Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar7 -11.812.053 -10.095.010Alınan Faiz21.214.344 17.993.233FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-93.141.633 -123.541.104İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 2.823.948İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 2.823.948Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri100.000.000 152.423.510Kredilerden Nakit Girişleri11 100.000.000 152.423.510Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-110.637.033 -235.288.645Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -110.637.033 -235.288.645Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -19.912.413 -32.540.979Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-4.212.055 5.434.662Ödenen Temettüler-35.896.866 0Ödenen Faiz-22.483.266 -16.393.600YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)98.442.660 99.755.056Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi133.683.178 30.214.984NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)232.125.838 129.970.040DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 337.916.490 207.946.450DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 570.042.328 337.916.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 570.042.328 337.916.490Ticari Alacaklar0 1.726.040.725 573.227.412İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 277.727.403 76.265.584İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.448.313.322 496.961.828Diğer Alacaklar3.438.395 62.346.404İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 0 60.126.052İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.438.395 2.220.352Türev Araçlar0 36.277.602 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar14 36.277.602 0Stoklar6 356.876.483 158.915.230Peşin Ödenmiş Giderler7 3.113.299 14.842.704Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 0 3.267.872Diğer Dönen Varlıklar8 17.998.093 2.769.186ARA TOPLAM2.713.786.925 1.153.285.298Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar22 103.357.587 4.012.783TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.817.144.512 1.157.298.081DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar300.582 339.562İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar300.582 339.562Maddi Duran Varlıklar9 770.660.005 512.665.843Kullanım Hakkı Varlıkları10 34.785.834 51.883.290Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 6.805.739 6.175.697Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 6.805.739 6.175.697Peşin Ödenmiş Giderler7 16.528.833 3.860.703TOPLAM DURAN VARLIKLAR829.080.993 574.925.095TOPLAM VARLIKLAR3.646.225.505 1.732.223.176KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 64.130 62.881.384Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları236.885.335 60.942.151İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 236.885.335 60.942.151Banka Kredileri11 220.482.917 45.257.520Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 16.402.418 15.684.631Ticari Borçlar1.235.017.059 417.959.042İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 23.085.981 18.867.113İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 1.211.931.078 399.091.929Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 14.170.753 8.959.059Diğer Borçlar0 10.827İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 10.827Türev Araçlar2.526.227 4.212.055Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar14 2.526.227 4.212.055Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)789.030.941 218.859.895İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 789.030.941 218.859.895Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 11.850.119 0Kısa Vadeli Karşılıklar8.562.595 7.900.351Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 8.562.595 7.900.351Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 6.434.098 13.746.584ARA TOPLAM2.304.541.257 795.471.348TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.304.541.257 795.471.348UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar134.397.615 213.450.265İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11 134.397.615 213.450.265Banka Kredileri11 98.603.478 162.352.555Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 35.794.137 51.097.710Uzun Vadeli Karşılıklar21.696.180 19.955.439Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 21.696.180 19.955.439Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 70.436.154 14.212.099TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER226.529.949 247.617.803TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.531.071.206 1.043.089.151ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.115.154.299 689.134.025Ödenmiş Sermaye15 80.980.793 80.980.793Sermaye Düzeltme Farkları15 7.840.703 7.840.703Paylara İlişkin Primler (İskontolar)91.952 91.952Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi15 -6.972.661 -6.972.661Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15 362.775.410 190.032.609Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)362.775.410 190.032.609Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 370.808.732 195.647.777Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.033.322 -5.615.168Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)873.981 -497.568Yabancı Para Çevrim Farkları873.981 -497.568Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28.853.013 25.668.230Yasal Yedekler15 28.853.013 25.668.230Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları353.214.074 239.457.811Net Dönem Karı veya Zararı287.497.034 152.532.156TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.115.154.299 689.134.025TOPLAM KAYNAKLAR3.646.225.505 1.732.223.176Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.626.441.513 1.323.254.745Satışların Maliyeti16 -1.906.302.896 -898.586.984TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)720.138.617 424.667.761BRÜT KAR (ZARAR)720.138.617 424.667.761Genel Yönetim Giderleri18 -102.798.347 -70.900.809Pazarlama Giderleri18 -194.055.066 -112.612.889Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -3.512.336 -2.079.010Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 259.303.788 64.453.395Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -367.934.250 -76.817.139ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)311.142.406 226.711.309Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 33.800.608 26.990.841FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)344.943.014 253.702.150Finansman Gelirleri21 404.228.561 106.706.303Finansman Giderleri21 -376.784.778 -177.422.823SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)372.386.797 182.985.630Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-84.889.763 -27.163.195Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -70.581.269 -31.264.517Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -14.308.494 4.101.322SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)287.497.034 155.822.435DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22 0 -3.290.279DÖNEM KARI (ZARARI)287.497.034 152.532.156Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları287.497.034 152.532.156Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,03550000 0,01920000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,00040000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar173.048.557 108.272.202Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 217.404.263 118.350.439Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -3.022.693 3.984.897Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-41.333.013 -14.063.134Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi9 -41.937.552 -13.266.155Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi604.539 -796.979Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.371.549 30.408Yabancı Para Çevrim Farkları1.371.549 30.408DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)174.420.106 108.302.610TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)461.917.140 260.834.766Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları461.917.140 260.834.766http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003943BIST