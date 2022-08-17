***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 195.647.777 -5.615.168 -497.568 25.668.230 239.457.811 152.532.156 689.134.025 689.134.025Transferler-237.304 152.532.156 -152.532.156 -237.304 -237.304Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.452.223 123.399.333 122.522.168 122.522.168Dönem Karı (Zararı)123.399.333 123.399.333 123.399.333Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.452.223 575.058 -877.165 -877.165Kar Payları3.184.783 -39.081.649 -35.896.866 -35.896.866Dönem Sonu Bakiyeler80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 195.410.473 -7.067.391 77.490 28.853.013 352.908.318 123.399.333 775.522.023 775.522.023Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 370.808.732 -8.033.322 873.981 28.853.013 353.214.074 287.497.034 1.115.154.299 1.115.154.299Transferler-2.257.017 5.639.797 284.114.254 -287.497.034Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.301.828 -1.162.006 270.791.716 259.327.882 259.327.882Dönem Karı (Zararı)270.791.716 270.791.716 270.791.716Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.301.828 -1.162.006 -11.463.834 -11.463.834Kar Payları-60.447.013 -60.447.013 -60.447.013Dönem Sonu Bakiyeler80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 368.551.715 -18.335.150 -288.025 34.492.810 576.881.315 270.791.716 1.314.035.168 1.314.035.168Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-138.389.402 -67.160.052Dönem Karı (Zararı)270.791.716 123.399.333Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)270.791.716 123.399.333Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler116.754.585 84.101.209Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 29.719.281 25.157.887Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.998.669 19.139.725Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-3.992.509 20.176.074Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 6.991.178 -1.036.349Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.384.492 5.927.728Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 6.100.943 5.974.800Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 897.714 -604.491Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 1.385.835 557.419Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-594.773 13.057.139Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-13.914.534 -9.639.628Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 13.319.761 16.663.980Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 6.032.787Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler11.718.655 7.244.470Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 75.039.060 32.089.760Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.510.799 -18.515.500Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-10.510.799 -18.515.500İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-463.934.151 -258.341.413Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler241.186.270 -335.123.435İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)241.186.270 -335.123.435Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler493.267 61.203.710İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)493.267 61.203.710Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-301.000.982 -201.563.708Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-48.817.004 2.285.852Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-250.589.055 199.398.041İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-250.589.055 199.398.041Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-100.132.649 48.001.992İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.073.998 -32.543.865Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-14.834.007 -22.211.883Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)9.760.009 -10.331.982Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-76.387.850 -50.840.871Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -2.139.328 -2.428.853Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -59.862.224 -13.890.328YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-52.001.904 -100.417.897Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.746.700 590.946Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.746.700 590.946Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-79.068.891 -110.274.672Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-79.068.891 -110.274.672Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.280.008 0Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-1.670.155 -373.799Verilen Nakit Avans ve Borçlar795.900 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar795.900 0Alınan Faiz13.914.534 9.639.628FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-148.640.515 -7.533.858Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri9 30.000.000 100.000.000Kredilerden Nakit Girişleri9 30.000.000 100.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -123.663.946 -80.579.616Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -123.663.946 -80.579.616Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -11.320.952 -10.469.616Türev Araçlardan Nakit Çıkışları33.751.375 -4.212.055Ödenen Temettüler-60.447.013 0Ödenen Faiz-16.959.979 -12.272.571YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-339.031.821 -175.111.807Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi6.386.350 15.687.544NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-332.645.471 -159.424.263DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 570.042.328 337.916.490DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 237.396.857 178.492.227Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 237.396.857 570.042.328Ticari Alacaklar1.544.751.728 1.726.040.725İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 357.596.747 277.727.403İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.187.154.981 1.448.313.322Diğer Alacaklar4.790.862 3.438.395İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.790.862 3.438.395Türev Araçlar5 1.795.213 36.277.602Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar1.795.213 36.277.602Stoklar6 650.886.287 356.876.483Peşin Ödenmiş Giderler7 51.930.303 3.113.299Diğer Dönen Varlıklar14 32.832.100 17.998.093ARA TOPLAM2.524.383.350 2.713.786.925Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar101.747.734 103.357.587TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.626.131.084 2.817.144.512DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar211.000 300.582İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar211.000 300.582Maddi Duran Varlıklar10 826.304.146 770.660.005Kullanım Hakkı Varlıkları11 30.223.706 34.785.834Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.811.935 6.805.739Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.811.935 6.805.739Peşin Ödenmiş Giderler7 15.732.933 16.528.833TOPLAM DURAN VARLIKLAR879.283.720 829.080.993TOPLAM VARLIKLAR3.505.414.804 3.646.225.505KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 30.495.756 64.130Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 127.138.870 236.885.335İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 127.138.870 236.885.335Banka Kredileri110.275.560 220.482.917Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 16.863.310 16.402.418Ticari Borçlar1.046.257.266 1.235.017.059İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 35.879.360 23.085.981İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 1.010.377.906 1.211.931.078Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 18.704.857 14.170.753Türev Araçlar5 0 2.526.227Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5 0 2.526.227Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 688.898.292 789.030.941İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 688.898.292 789.030.941Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 36.971.852 11.850.119Kısa Vadeli Karşılıklar21 10.846.144 8.562.595Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 10.846.144 8.562.595Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.660.003 6.434.098ARA TOPLAM1.970.973.040 2.304.541.257TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.970.973.040 2.304.541.257UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 123.883.523 134.397.615İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 123.883.523 134.397.615Banka Kredileri91.295.190 98.603.478Kiralama İşlemlerinden Borçlar32.588.333 35.794.137Uzun Vadeli Karşılıklar12 38.625.250 21.696.180Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 38.625.250 21.696.180Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 57.897.823 70.436.154TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER220.406.596 226.529.949TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.191.379.636 2.531.071.206ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.314.035.168 1.115.154.299Ödenmiş Sermaye15 80.980.793 80.980.793Sermaye Düzeltme Farkları15 7.840.703 7.840.703Paylara İlişkin Primler (İskontolar)91.952 91.952Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-6.972.661 -6.972.661Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)350.216.565 362.775.410Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)350.216.565 362.775.410Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)368.551.715 370.808.732Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.335.150 -8.033.322Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-288.025 873.981Yabancı Para Çevrim Farkları-288.025 873.981Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 34.492.810 28.853.013Yasal Yedekler15 34.492.810 28.853.013Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları576.881.315 353.214.074Net Dönem Karı veya Zararı270.791.716 287.497.034TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.314.035.168 1.115.154.299TOPLAM KAYNAKLAR3.505.414.804 3.646.225.505Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.066.961.400 1.108.762.646 1.112.742.960 644.853.791Satışların Maliyeti16 -1.460.561.015 -792.019.189 -804.757.635 -460.972.334TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)606.400.385 316.743.457 307.985.325 183.881.457BRÜT KAR (ZARAR)606.400.385 316.743.457 307.985.325 183.881.457Genel Yönetim Giderleri-90.814.631 -50.854.860 -38.859.775 -23.671.018Pazarlama Giderleri-147.386.789 -78.504.628 -78.885.256 -43.704.560Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.782.485 -1.637.508 -1.299.868 -688.700Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 195.092.202 77.192.633 117.201.122 57.210.245Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -246.953.251 -97.589.848 -114.176.293 -66.693.885ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)313.555.431 165.349.246 191.965.255 106.333.539Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24.425.333 14.300.291 16.876.895 7.830.481Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-465.199 -113.121 -71.126FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)337.515.565 179.536.416 208.842.150 114.092.894Finansman Gelirleri19 102.457.008 89.635.839 37.463.657 48.633.087Finansman Giderleri19 -94.141.797 -113.683.162 -57.576.754 -60.003.975SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)345.830.776 155.489.093 188.729.053 102.722.006Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-75.039.060 -32.089.760 -40.846.458 -23.533.681Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -84.983.957 -42.281.044 -40.199.906 -26.853.525Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 9.944.897 10.191.284 -646.552 3.319.844SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)270.791.716 123.399.333 147.882.595 79.188.325DÖNEM KARI (ZARARI)270.791.716 123.399.333 147.882.595 79.188.325Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları270.791.716 123.399.333 147.882.595 79.188.325Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 22 3,34390000 1,82610000 1,52380000 0,97790000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.301.828 -1.452.223 -3.091.453 1.977.163Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.877.285 -1.815.279 -3.864.316 1.614.107Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.575.457 363.056 772.863 363.056Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi2.575.457 363.056 772.863 363.056Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.162.006 575.058 -848.732 215.963Yabancı Para Çevrim Farkları-1.162.006 575.058 -848.732 215.963Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-1.162.006 575.058 -848.732 215.963DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.463.834 -877.165 -3.940.185 2.193.126TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)259.327.882 122.522.168 143.942.410 81.381.451Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları259.327.882 122.522.168 143.942.410 81.381.451http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056143BIST