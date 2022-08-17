***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
17.08.2022 00:58
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 195.647.777 -5.615.168 -497.568 25.668.230 239.457.811 152.532.156 689.134.025 689.134.025
Transferler
-237.304 152.532.156 -152.532.156 -237.304 -237.304
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.452.223 123.399.333 122.522.168 122.522.168
Dönem Karı (Zararı)
123.399.333 123.399.333 123.399.333
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.452.223 575.058 -877.165 -877.165
Kar Payları
3.184.783 -39.081.649 -35.896.866 -35.896.866
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 195.410.473 -7.067.391 77.490 28.853.013 352.908.318 123.399.333 775.522.023 775.522.023
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 370.808.732 -8.033.322 873.981 28.853.013 353.214.074 287.497.034 1.115.154.299 1.115.154.299
Transferler
-2.257.017 5.639.797 284.114.254 -287.497.034
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.301.828 -1.162.006 270.791.716 259.327.882 259.327.882
Dönem Karı (Zararı)
270.791.716 270.791.716 270.791.716
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.301.828 -1.162.006 -11.463.834 -11.463.834
Kar Payları
-60.447.013 -60.447.013 -60.447.013
Dönem Sonu Bakiyeler
80.980.793 7.840.703 91.952 -6.972.661 368.551.715 -18.335.150 -288.025 34.492.810 576.881.315 270.791.716 1.314.035.168 1.314.035.168
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-138.389.402 -67.160.052
Dönem Karı (Zararı)
270.791.716 123.399.333
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
270.791.716 123.399.333
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
116.754.585 84.101.209
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 29.719.281 25.157.887
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.998.669 19.139.725
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-3.992.509 20.176.074
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.991.178 -1.036.349
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.384.492 5.927.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 6.100.943 5.974.800
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 897.714 -604.491
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 1.385.835 557.419
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-594.773 13.057.139
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-13.914.534 -9.639.628
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 13.319.761 16.663.980
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 6.032.787
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11.718.655 7.244.470
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 75.039.060 32.089.760
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.510.799 -18.515.500
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-10.510.799 -18.515.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-463.934.151 -258.341.413
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
241.186.270 -335.123.435
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
241.186.270 -335.123.435
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
493.267 61.203.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
493.267 61.203.710
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-301.000.982 -201.563.708
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-48.817.004 2.285.852
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-250.589.055 199.398.041
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-250.589.055 199.398.041
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-100.132.649 48.001.992
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.073.998 -32.543.865
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-14.834.007 -22.211.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.760.009 -10.331.982
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-76.387.850 -50.840.871
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -2.139.328 -2.428.853
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -59.862.224 -13.890.328
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-52.001.904 -100.417.897
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.746.700 590.946
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.746.700 590.946
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.068.891 -110.274.672
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-79.068.891 -110.274.672
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.280.008 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-1.670.155 -373.799
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
795.900 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
795.900 0
Alınan Faiz
13.914.534 9.639.628
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-148.640.515 -7.533.858
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 30.000.000 100.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
9 30.000.000 100.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -123.663.946 -80.579.616
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -123.663.946 -80.579.616
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -11.320.952 -10.469.616
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
33.751.375 -4.212.055
Ödenen Temettüler
-60.447.013 0
Ödenen Faiz
-16.959.979 -12.272.571
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-339.031.821 -175.111.807
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
6.386.350 15.687.544
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-332.645.471 -159.424.263
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 570.042.328 337.916.490
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 237.396.857 178.492.227
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 237.396.857 570.042.328
Ticari Alacaklar
1.544.751.728 1.726.040.725
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 357.596.747 277.727.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.187.154.981 1.448.313.322
Diğer Alacaklar
4.790.862 3.438.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.790.862 3.438.395
Türev Araçlar
5 1.795.213 36.277.602
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.795.213 36.277.602
Stoklar
6 650.886.287 356.876.483
Peşin Ödenmiş Giderler
7 51.930.303 3.113.299
Diğer Dönen Varlıklar
14 32.832.100 17.998.093
ARA TOPLAM
2.524.383.350 2.713.786.925
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
101.747.734 103.357.587
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.626.131.084 2.817.144.512
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
211.000 300.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
211.000 300.582
Maddi Duran Varlıklar
10 826.304.146 770.660.005
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 30.223.706 34.785.834
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.811.935 6.805.739
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.811.935 6.805.739
Peşin Ödenmiş Giderler
7 15.732.933 16.528.833
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
879.283.720 829.080.993
TOPLAM VARLIKLAR
3.505.414.804 3.646.225.505
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 30.495.756 64.130
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 127.138.870 236.885.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 127.138.870 236.885.335
Banka Kredileri
110.275.560 220.482.917
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 16.863.310 16.402.418
Ticari Borçlar
1.046.257.266 1.235.017.059
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 35.879.360 23.085.981
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.010.377.906 1.211.931.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 18.704.857 14.170.753
Türev Araçlar
5 0 2.526.227
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 0 2.526.227
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 688.898.292 789.030.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 688.898.292 789.030.941
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 36.971.852 11.850.119
Kısa Vadeli Karşılıklar
21 10.846.144 8.562.595
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
21 10.846.144 8.562.595
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.660.003 6.434.098
ARA TOPLAM
1.970.973.040 2.304.541.257
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.970.973.040 2.304.541.257
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 123.883.523 134.397.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 123.883.523 134.397.615
Banka Kredileri
91.295.190 98.603.478
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
32.588.333 35.794.137
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 38.625.250 21.696.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 38.625.250 21.696.180
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 57.897.823 70.436.154
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
220.406.596 226.529.949
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.191.379.636 2.531.071.206
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.314.035.168 1.115.154.299
Ödenmiş Sermaye
15 80.980.793 80.980.793
Sermaye Düzeltme Farkları
15 7.840.703 7.840.703
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
91.952 91.952
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-6.972.661 -6.972.661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
350.216.565 362.775.410
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
350.216.565 362.775.410
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
368.551.715 370.808.732
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.335.150 -8.033.322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-288.025 873.981
Yabancı Para Çevrim Farkları
-288.025 873.981
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 34.492.810 28.853.013
Yasal Yedekler
15 34.492.810 28.853.013
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
576.881.315 353.214.074
Net Dönem Karı veya Zararı
270.791.716 287.497.034
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.314.035.168 1.115.154.299
TOPLAM KAYNAKLAR
3.505.414.804 3.646.225.505
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 2.066.961.400 1.108.762.646 1.112.742.960 644.853.791
Satışların Maliyeti
16 -1.460.561.015 -792.019.189 -804.757.635 -460.972.334
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
606.400.385 316.743.457 307.985.325 183.881.457
BRÜT KAR (ZARAR)
606.400.385 316.743.457 307.985.325 183.881.457
Genel Yönetim Giderleri
-90.814.631 -50.854.860 -38.859.775 -23.671.018
Pazarlama Giderleri
-147.386.789 -78.504.628 -78.885.256 -43.704.560
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.782.485 -1.637.508 -1.299.868 -688.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 195.092.202 77.192.633 117.201.122 57.210.245
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -246.953.251 -97.589.848 -114.176.293 -66.693.885
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
313.555.431 165.349.246 191.965.255 106.333.539
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.425.333 14.300.291 16.876.895 7.830.481
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-465.199 -113.121 -71.126
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
337.515.565 179.536.416 208.842.150 114.092.894
Finansman Gelirleri
19 102.457.008 89.635.839 37.463.657 48.633.087
Finansman Giderleri
19 -94.141.797 -113.683.162 -57.576.754 -60.003.975
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
345.830.776 155.489.093 188.729.053 102.722.006
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-75.039.060 -32.089.760 -40.846.458 -23.533.681
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -84.983.957 -42.281.044 -40.199.906 -26.853.525
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 9.944.897 10.191.284 -646.552 3.319.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
270.791.716 123.399.333 147.882.595 79.188.325
DÖNEM KARI (ZARARI)
270.791.716 123.399.333 147.882.595 79.188.325
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
270.791.716 123.399.333 147.882.595 79.188.325
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 22 3,34390000 1,82610000 1,52380000 0,97790000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.301.828 -1.452.223 -3.091.453 1.977.163
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.877.285 -1.815.279 -3.864.316 1.614.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.575.457 363.056 772.863 363.056
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
2.575.457 363.056 772.863 363.056
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.162.006 575.058 -848.732 215.963
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.162.006 575.058 -848.732 215.963
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.162.006 575.058 -848.732 215.963
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.463.834 -877.165 -3.940.185 2.193.126
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
259.327.882 122.522.168 143.942.410 81.381.451
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
259.327.882 122.522.168 143.942.410 81.381.451
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056143
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