***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.04.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021-31.03.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar01.01.2021-31.03.2021 Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolar ve DipnotlarDeğişikliğin NedeniFinansal tablolarımızda, hatalı atılan kayıt nedeniyle net dönem karının düzeltilmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiBilanço net dönem karımız 192.793 TL artarak 44.211.008 TL olacaktır.AçıklamalarŞirketimizin 30.04.2021 tarihinde yayınlanan 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlarımızda, hatalı atılan kayıt nedeniyle farklı gözüken net dönem karının, 192.793 TL artarak 44.211.008 olarak düzeltilecektir.Seans kapanışından sonra düzeltilmiş Finansal Tablolar ve Dipnotlar yeniden yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942156BIST