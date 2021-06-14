***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
14.06.2021 14:02
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
01.01.2021-31.03.2021 Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolar ve Dipnotlar
Değişikliğin Nedeni
Finansal tablolarımızda, hatalı atılan kayıt nedeniyle net dönem karının düzeltilmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Bilanço net dönem karımız 192.793 TL artarak 44.211.008 TL olacaktır.
Açıklamalar
Şirketimizin 30.04.2021 tarihinde yayınlanan 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlarımızda, hatalı atılan kayıt nedeniyle farklı gözüken net dönem karının, 192.793 TL artarak 44.211.008 olarak düzeltilecektir.
Seans kapanışından sonra düzeltilmiş Finansal Tablolar ve Dipnotlar yeniden yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942156
BIST
15:001.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.458
15:008,3724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0218
|Açılış
|: 8,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
15:0010,1456
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0176
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
15:00498,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -8,19
|Açılış
|: 498,57
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler14:58
|VAKKO
|13,75
|44.587.653
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|48.642.099
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|ULAS
|4,59
|7.897.066
|% 9,81
|
|EUKYO
|6,42
|4.226.253
|% 9,56
|
|TKURU
|142,00
|2.244.216
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|4.640.846
|% -9,81
|
|CLEBI
|218,40
|54.681.696
|% -5,25
|
|CASA
|142,90
|360.508
|% -4,73
|
|THYAO
|14,75
|1.145.320.659
|% 1,10
|
|GARAN
|8,44
|600.618.370
|% -0,24
|
|FENER
|39,80
|450.250.554
|% 6,13
|
|BOBET
|5,80
|388.525.567
|% 8,41
|
|YKBNK
|2,26
|386.565.275
|% -0,44
|
|YKBNK
|2,26
|386.565.275
|% -0,44
|
|EKGYO
|2,23
|318.725.678
|% 0,45
|
|THYAO
|14,75
|1.145.320.659
|% 1,10
|
|GARAN
|8,44
|600.618.370
|% -0,24
|
|BOBET
|5,80
|388.525.567
|% 8,41
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3679
|8,3702
|% -0,29
|
|Euro
|10,1362
|10,1446
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,7562
|11,8152
|% -0,43
|
|Frank
|9,2729
|9,3288
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2233
|2,2344
|% -0,37
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,92
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|-54,00
|
|Tam
|3.286
|3.369
|-52,55
|
|Yarım
|1.588
|1.630
|-25,42
|
|Çeyrek
|797
|815
|-12,71
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,44
|-0,10
|
Seans Raporu
14:58
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15:13XU030
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15:11KRGYO
Yüzde 6.25 oranında artışla 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 948, 946 adet işlem