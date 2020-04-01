***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 28.02.2020Genel Kurul Tarihi 01.04.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe MENEMENAdres Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5. Cadde No:4 Menemen/İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi, tutanakların imzası için yetki verilmesi2 - 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması4 - 2019 yılı hesap dönemine ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibrası6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemine ilişkin, karın dağıtılması konusunda almış olduğu teklif kararının görüşülmesi8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,9 - Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve önümüzdeki yıl içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi,10 - Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,11 - -Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,12 - 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi,13 - Dilek ve temenniler,14 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Genel Kurul Toplantı Çagrısı.pdf - İlan MetniEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2019 faaliyet dönemine ilişkin şirketimiz olağan genel kurulu 01/04/2020 tarihinde gerçekleştirilmiş olup Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazirun cetveli ekte paylaşılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplanti Tutanagi 01.04.2020.pdf - TutanakEK: 2 hazirun_1162951585726033356.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin Genel Kurulu şirket merkezimizde 01/04/2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul tutanağı ve Hazirun cetveli ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833821BIST