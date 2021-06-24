***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.06.2021 22:21
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 19.04.2021
Genel Kurul Tarihi 25.05.2021
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres Atatürk Plastik O.S.B. Mah. 5. Cad. No:4 Menemen/İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı Başkanlığının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için yetki verilmesi
2 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin bitmiş olması nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücretlerinin belirlenmesi
7 - Yönetim Kurulu'nun 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin, karın dağıtılması konusunda almış olduğu teklif kararının Genel Kurula sunulması, görüşülmesi, kar dağıtım hakkında karar verilmesi
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
9 - Şirket organizasyon değişikliği nedeni ile Şirket iç yönergesinin değiştirilmesi hususunda görüşülmesi ve karar verilmesi
10 - Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2021 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi
11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Dilek ve temenniler
15 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 2021 Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2020 faaliyet dönemine ilişkin şirketimiz olağan genel kurulu 25/05/2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte paylaşılmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.06.2021
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Ege Profil_GK_Toplanti_Tutanagi_2021.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketmizin 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin genel kurulu şirket merkezimizde 25/05/2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel kurul tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944031
BIST