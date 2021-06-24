***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 19.04.2021Genel Kurul Tarihi 25.05.2021Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe MENEMENAdres Atatürk Plastik O.S.B. Mah. 5. Cad. No:4 Menemen/İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı Başkanlığının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için yetki verilmesi2 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi3 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunması4 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin bitmiş olması nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücretlerinin belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu'nun 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin, karın dağıtılması konusunda almış olduğu teklif kararının Genel Kurula sunulması, görüşülmesi, kar dağıtım hakkında karar verilmesi8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi9 - Şirket organizasyon değişikliği nedeni ile Şirket iç yönergesinin değiştirilmesi hususunda görüşülmesi ve karar verilmesi10 - Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2021 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2020 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - 2020 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi14 - Dilek ve temenniler15 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2021 Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - İlan MetniEK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2020 faaliyet dönemine ilişkin şirketimiz olağan genel kurulu 25/05/2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte paylaşılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 09.06.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Ege Profil_GK_Toplanti_Tutanagi_2021.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketmizin 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin genel kurulu şirket merkezimizde 25/05/2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Genel kurul tutanağı ve hazirun cetveli ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944031BIST