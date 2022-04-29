***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 17.03.2022Genel Kurul Tarihi 26.04.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe MENEMENAdres ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660 MENEMEN / İZMİRGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.2 - 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması.3 - 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporunun okunması.4 - 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması ve görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının Genel Kurul onayına sunulması.6 - Yönetim Kurulu'nun 07.01.2022 tarihli kararı uyarınca, Türk Ticaret Kanunu 363. madde uyarınca geçici olarak Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Bruno Jozef M. Humblet'in üyeliğinin kabulü ile Yönetim Kurulu Başkanı ve A Grubu imza yetkilisi olarak şirketi temsil ve ilzamının Genel Kurul onayına sunulmasına.7 - Bruno Jozef M.Humblet'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması halinde , Bruno Jozef M.Humblet'in ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, Genel Kurul onayına sunulmasına.8 - Yönetim Kurulu'nun 24.02.2022 tarihli, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin, karın dağıtılması konusunda almış olduğu teklif kararının Genel Kurul'a sunulması, görüşülmesi, kar dağıtım hakkında karar verilmesi.9 - Şirket Esas Sözleşmesinin, Şirket Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin, kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde tadil edilmesine ilişkin Esas Sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması.10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan, Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.11 - Bağış ve yardım politikası doğrultusunda, şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2022 yılı içinde gerçekleştirilebilecek bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi.12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi.13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021 yılı içinde yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Dilek ve temenniler.16 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 Genel Kurul Toplantı Çağrısı İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 2022 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketmizin 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı şirket merkezimizde 26/04/2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 28.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 26.04.2022 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 26.04.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı sonuçları 28.04.2022 tarihinde Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025657BIST