***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 13.09.2022Genel Kurul Tarihi 25.10.2022Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.10.2022Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe MENEMENAdres ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - 01.01.2022-30.06.2022 tarihli ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem kârından Sermaye Piyasası Kanunu 19-20. maddeleri, Kar Payı Dağıtım Tebliği (II-19.1) ve Türk Ticaret Kanunu'nun Kar Payı Avansına ilişkin düzenlemeleri, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak Kar Payı Avansı dağıtılması hususunun görüşülmesi ve Kar Payı Avansı dağıtımı hakkında karar verilmesi,4 - Dilek ve temenniler,5 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı Avansı ÖdemesiGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ EK BİLGİLENDİRME BELGESİ.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 13/09/2022 tarihinde Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca oybirliği ile aşağıdaki gündem maddelerinin görüşüleceği, 25/10/2022 tarihinde, saat 10.30'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5. Cadde No: 4 Menemen/İZMİR adresinde, çağrılı olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063190BIST