***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 21.02.2024Genel Kurul Tarihi 21.03.2024Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe MENEMENAdres ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660Gündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.2 - Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.3 - Şirket'in Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması.4 - Şirket'in olağanüstü yedeklerden kâr dağıtması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.5 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 21 Mart 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - İlan MetniEK: 2 21 Mart 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı - Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21/02/2024 tarihinde Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca oyçokluğu ile aşağıdaki gündem maddelerinin görüşüleceği, 21/03/2024 tarihinde, saat 10.30'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5. Cadde No: 4 Menemen/İZMİR adresinde, çağrılı olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251416BIST