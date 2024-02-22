***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.02.2024 19:10
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 21.02.2024
Genel Kurul Tarihi 21.03.2024
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe MENEMEN
Adres ATATÜRK PLASTİK OSB MH. 5 CD. NO:4 35660
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi.
2 - Genel Kurul toplantı tutanakların imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Şirket'in Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması.
4 - Şirket'in olağanüstü yedeklerden kâr dağıtması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
5 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 21 Mart 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Çağrısı.pdf - İlan Metni
EK: 2 21 Mart 2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı - Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21/02/2024 tarihinde Türk Ticaret Kanunu madde 390/4 uyarınca oyçokluğu ile aşağıdaki gündem maddelerinin görüşüleceği, 21/03/2024 tarihinde, saat 10.30'da Atatürk Plastik Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 5. Cadde No: 4 Menemen/İZMİR adresinde, çağrılı olarak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının yapılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251416
BIST