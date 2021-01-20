***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
20.01.2021 14:18
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.
Bugün sosyal medya üzerinde Şirketimiz hakim ortağı Deceuninck NV'nin Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. paylarını satacağı yönünde söylentilerin çıktığı görülmüştür. Hakim ortağımız Deceuninck NV tarafından Şirketimize bu yönde herhangi bir bildirim yapılmamıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903460
BIST
15:341.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -8,94
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
15:347,4502
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0145
|Açılış
|: 7,4430
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
15:349,0237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0337
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0113
15:34442,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,87
|Açılış
|: 442,58
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
445,03
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler15:34
|INTEM
|66,55
|39.835.686
|% 10,00
|
|GEREL
|7,81
|549.190.163
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.247.282
|% 9,99
|
|BAGFS
|28,42
|174.113.423
|% 9,98
|
|INVEO
|103,60
|64.705.622
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|19.927.496
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
|
|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|OYAYO
|11,56
|65.031.285
|% -9,97
|
|TSKB
|1,94
|1.141.904.175
|% 3,19
|
|DOHOL
|3,95
|927.379.795
|% 2,86
|
|SISE
|7,89
|682.671.129
|% -0,63
|
|KARSN
|4,20
|674.867.328
|% 1,94
|
|GARAN
|9,99
|673.422.715
|% -1,38
|
|TSKB
|1,94
|1.141.904.175
|% 3,19
|
|DOHOL
|3,95
|927.379.795
|% 2,86
|
|EKGYO
|2,45
|541.445.854
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,58
|278.365.681
|% -0,63
|
|KARSN
|4,20
|674.867.328
|% 1,94
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4455
|7,4502
|% -0,19
|
|Euro
|9,0153
|9,0237
|% -0,37
|
|Sterlin
|10,1479
|10,1988
|% 0,01
|
|Frank
|8,3310
|8,3812
|% -0,43
|
|Riyal
|1,9780
|1,9879
|% -0,31
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|10,62
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|13,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|10,73
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|5,19
|
|Çeyrek
|708
|724
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|56,31
|56,31
|0,41
|
Seans Raporu
15:34
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 52 kaybederek (% -0.76 ) 1, 378