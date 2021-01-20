***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.Bugün sosyal medya üzerinde Şirketimiz hakim ortağı Deceuninck NV'nin Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. paylarını satacağı yönünde söylentilerin çıktığı görülmüştür. Hakim ortağımız Deceuninck NV tarafından Şirketimize bu yönde herhangi bir bildirim yapılmamıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903460BIST