***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar24.05.2022 tarihinde, Twitter isimli sosyal medya mecrasında, Erhan Tanta isimli kullanıcının" Ege Profil de ceo değişikliği olduğu-olacağı duyumu tarafıma ulaştı.Çiçekci ‘yi BelçikayaKaydırmışlar.Umarım bilgi doğrudur." İçeriğindeki mesaj doğruyu yansıtmamaktadır.Sn. Ergün Çiçekci, Genel müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak görevine devam etmektedir.SPK mevzuatı uyarınca, yukarıda içeriğini yazdığımız sosyal medya mesajı nedeni ileiş bu bilgilendirmeyi Kamuoyu ve Sayın yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032163BIST