***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
24.05.2022 18:14
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
24.05.2022 tarihinde, Twitter isimli sosyal medya mecrasında, Erhan Tanta isimli kullanıcının
" Ege Profil de ceo değişikliği olduğu-olacağı duyumu tarafıma ulaştı.Çiçekci ‘yi Belçikaya
Kaydırmışlar.Umarım bilgi doğrudur." İçeriğindeki mesaj doğruyu yansıtmamaktadır.
Sn. Ergün Çiçekci, Genel müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak görevine devam etmektedir.
SPK mevzuatı uyarınca, yukarıda içeriğini yazdığımız sosyal medya mesajı nedeni ile
iş bu bilgilendirmeyi Kamuoyu ve Sayın yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032163
BIST
18:052.375
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
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|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
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|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0669
|16,0706
|% 0,91
|
|Euro
|17,2667
|17,2950
|% 1,52
|
|Sterlin
|20,0802
|20,1809
|% 0,51
|
|Frank
|16,6639
|16,7642
|% 1,47
|
|Riyal
|4,2713
|4,2927
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.869
|1.869
|15,51
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|Altın Gr.
|966
|966
|17,20
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,11
|22,14
|0,32
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|Gümüş Gr.
|11,41
|11,42
|0,25
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|B. Petrol
|111
|111
|-0,25
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