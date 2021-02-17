***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 17:41
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Menemen Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
Mali Tablomuz ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910450
BIST
17:351.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,10
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.530
17:356,9786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0144
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
17:358,4066
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0663
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4031
17:35400,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -3,50
|Açılış
|: 400,14
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
398,98
BIST En Aktif Hisseler17:35
|ATEKS
|59,95
|16.324.673
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|156.972.003
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.940.372
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|456.829.874
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|76.894.389
|% -9,96
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|IZMDC
|4,46
|101.165.544
|% -8,23
|
|TKURU
|345,20
|6.287.001
|% -8,09
|
|VAKBN
|4,55
|2.711.413.614
|% 4,12
|
|SASA
|45,04
|2.482.960.664
|% 9,37
|
|KOZAL
|142,70
|1.819.407.100
|% -1,45
|
|GARAN
|9,60
|1.547.781.554
|% -1,44
|
|HALKB
|5,77
|1.494.391.232
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,55
|2.711.413.614
|% 4,12
|
|SKBNK
|1,48
|845.790.969
|% -3,27
|
|EKGYO
|2,47
|744.883.194
|% -1,20
|
|HALKB
|5,77
|1.494.391.232
|% 9,90
|
|KARSN
|5,09
|1.006.844.120
|% 3,67
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9747
|6,9786
|% -0,21
|
|Euro
|8,3998
|8,4066
|% -0,78
|
|Sterlin
|9,6574
|9,7059
|% -0,38
|
|Frank
|7,7605
|7,8072
|% -0,56
|
|Riyal
|1,8588
|1,8681
|% 0,03
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-12,00
|
|Altın Gr.
|401
|401
|-2,41
|
|Cumhuriyet
|2.665
|2.706
|-25,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,20
|63,20
|-0,15
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, ISCTR, SAHOL
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17:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 69 kaybederek (% -0.35 ) 1, 346
-
17:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKFK, HALKB, BTCIM, SAYAS, KORDS, KSTUR, IDGYO, YUNSA, UFUK, IDEAS
-
17:46
MERIT, IDGYO, IDEAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:46
MAALT, YESIL, OSTIM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında