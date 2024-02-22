***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
22.02.2024 19:08
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
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Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin mevcut Kar Dağıtım Politikası'nın ekteki şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251414
BIST
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18:059.347
En Düşük
|Değişim
|: 0,38%
|| 35,05
|Açılış
|: 9.360
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.282
En Yüksek
9.406
18:0530,9849
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0196
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,8869
18:0533,6451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0728
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,9039
En Düşük
33,5075
18:052.014,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,85
|Açılış
|: 2.014,32
|
|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
|
2.030,51
En Düşük
2.011,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PINSU
|20,24
|99.155.301
|% 10,00
|
|FONET
|22,66
|177.393.938
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|5.519.304
|% 10,00
|
|SILVR
|18,92
|62.489.857
|% 10,00
|
|MNDTR
|7,59
|95.404.023
|% 10,00
|
|AYCES
|1.234,00
|64.659.782
|% -9,99
|
|EUKYO
|23,32
|47.141.616
|% -9,96
|
|UMPAS
|10,86
|2.169.310
|% -5,57
|
|YBTAS
|173.997,50
|4.993.893
|% -5,44
|
|AVHOL
|59,80
|78.668.827
|% -4,78
|
|THYAO
|285,00
|12.866.209.444
|% 2,06
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|KONTR
|300,50
|6.153.618.488
|% 3,00
|
|REEDR
|55,25
|6.127.139.670
|% 6,87
|
|EKGYO
|11,30
|3.517.391.193
|% 3,39
|
|ZOREN
|5,99
|1.740.075.882
|% -0,50
|
|ISCTR
|28,90
|7.930.518.761
|% 0,91
|
|YKBNK
|23,86
|4.548.356.299
|% -2,13
|
|EREGL
|48,18
|7.413.433.083
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9744
|30,9864
|% -0,06
|
|Euro
|33,6236
|33,6461
|% 0,22
|
|Sterlin
|39,0962
|39,2923
|% 0,12
|
|Frank
|35,0093
|35,2202
|% -0,27
|
|Riyal
|8,2345
|8,2758
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,75
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|901,75
|903,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,89
|975,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,77
|83,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,61
|2.022,96
|% 0,66
|