***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.04.2020 14:45
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı dağıtımı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 28.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 01.04.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
EGPRO, TRAEGPRO91E8 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
EGPRO, TRAEGPRO91E8 0 0
Ek Açıklamalar
01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yer alan net dağıtılabilir dönem karlarının,
a)Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki yıllara ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için
b)Şirketin önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yeni yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi planlandığı için
2019 yılı hesap dönemine ait kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 80.980.793
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 25.668.223,93
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 30.332.841 39.480.496,65
4. Vergiler ( - ) 6.653.119 0
5. Net Dönem Kârı 36.985.960 39.480.496,65
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 36.985.960 39.480.496,65
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 11.139,92 11.139,92
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 36.997.099,92 39.491.636,57
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 36.985.960 39.480.496,65
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz Yönetim Kurulunca, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda yer alan net dağıtılabilir dönem karlarının,
a)Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki yıllara ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için
b)Şirketin önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yeni yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi planlandığı için
2019 yılı için kar dağıtımı önerilmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833823
BIST