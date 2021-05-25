***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı DağıtımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Genel Kurul Kararına göre revize edilmiştir.Karar Tarihi 01.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.05.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)EGPRO, TRAEGPRO91E8 Peşin 0,4432762 44,32762 15 0,3767847 37,67847Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 18.10.2021 18.10.2021 20.10.2021 19.10.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)EGPRO, TRAEGPRO91E8 0 0Ek Açıklamalar01/03/2021 tarihli karar sayısı 2021/5 olan yönetim kurulu kararı ile 2020 faaliyetlerine ilişkin ekte sunulan kar dağıtım tablosu Genel Kurul ‘da kabul edilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUEGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 80.980.7932. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) -25.668.223,93* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 182.985.630 183.194.645,364. Vergiler ( - ) -27.163.195 -30.632.963,395. Net Dönem Kârı 155.822.435 152.561.681,976. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 155.822.435 152.561.681,97Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 155.822.435 152.561.681,979. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 25.509,36 25.509,3610. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 155.847.944,36 152.587.191,3311. Ortaklara Birinci Kâr Payı 4.049.039,65 4.049.039,65* Nakit 4.049.039,65 4.049.039,65* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 31.847.826,7 31.847.826,716. Genel Kanuni Yedek Akçe 3.184.782,67 3.184.782,6717. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 116.740.785,98 113.480.032,9620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 30.512.336,39 0 0,19 0,3767847 37,67847TOPLAM 30.512.336,39 0 0,19 0,3767847 37,67847Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları01.03.2021 tarihinde açıklamış olduğumuz Yönetim kurulu kar dağıtım önerisine göre 2020 Kar Payı dağıtım tablomuz yukarıda sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937909BIST