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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.02.2022 09:14
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Önerisine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 24.02.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
EGPRO, TRAEGPRO91E8 Peşin 0,7464364 74,64364 10 0,6717927 67,17927

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
EGPRO, TRAEGPRO91E8 0 0

Ek Açıklamalar
1-) TTK md. 390/4 uyarınca SPK‘nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"(II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre "Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/Zararı"ndan Dönem Vergi Gideri ve Geçmiş Yıl Kar/Zararı düşüldükten sonra 287.497.033,90 .-TL Tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı Tutarı" oluşmaktadır. Bu tutara 168.890,37 TL. tutarında bağış ve yardımlar ilave edildikten sonra 287.665.924,27 TL dağıtılabilir net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.
2-) TTK ve VUK kapsamında tutulan yasal kayıtlarımızda da 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi Net Dağıtılabilir Dönem karından dönem gideri ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra 241.788.052,07 TL net dağıtılabilir dönem karı tutarı oluşmaktadır. Bu tutara 168.890,37 TL tutarında Bağış ve yardımlar ilave edildikten sonra 241.956.942,44.-TL dağıtılabilir net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.
3-) Yasal sınıra ulaşıldığından, 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına, Şirket karından TTK 519. Maddesi çerçevesinde 5.639,797,33- TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
4-) 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin net dağıtılabilir dönem karının %25'i olan brüt 60.447.013,02.- TL'nin ve net 54.402.311,72.-TL'nin dağıtılması, kar dağıtımından sonra kalan kısmın geçmiş yıl kar ve zararları olarak ayrılması ve kar dağıtım TTK ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu 19-20. maddeleri, Kar Payı Dağıtım Tebliği (II-19.1), şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak karar verilmesi hususlarında Genel Kurul'a öneri sunulmasına,
5-) Söz konusu kararın KAP'ta duyurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 80.980.793,82
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) -28.853.006,6

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 372.386.797,3 310.612.833,2
4. Vergiler ( - ) 84.889.763,4 68.824.781,13
5. Net Dönem Kârı 287.497.033,9 241.052,07
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 287.497.033,9 241.788.052,07
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 287.497.033,9 241.788.052,07
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 168.890,37 168.890,37
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 287.665.924,27 241.956.942,44
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 4.049.039,69 4.049.039,69
* Nakit 4.049.039,69 4.049.039,69
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 56.397.973,33 56.397.973,33
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 5.639.797,33 5.639.797,33
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 221.410.223,55 175.701.241,72
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 54.402.311,72 0 0,22 0,6717928 67,17928
TOPLAM

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
24.02.2021 tarihinde açıklamış olduğumuz Yönetim kurulu kar dağıtım önerisine göre 2021 Kar Payı dağıtım tablomuz yukarıda sunulmuştur.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003957


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Frank 15,3541 15,4466 % 2,45  
Riyal 3,7731 3,7921 % 2,77  
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Altın Gr. 889 889 40,37  
Cumhuriyet 5.923 6.013 300,00  
Tam 5.900 6.054 311,07  
Yarım 2.852 2.928 150,47  
Çeyrek 1.430 1.464 75,24  
Gümüş.Ons 25,25 25,27 0,69  
Gümüş Gr. 11,49 11,51 0,59  
B. Petrol 100 100 5,87  
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