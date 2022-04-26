***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı DağıtımıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)EGPRO, TRAEGPRO91E8 Peşin 0,7464364 74,64364 10 0,6717927 67,17927Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 21.06.2022 23.06.2022 22.06.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)EGPRO, TRAEGPRO91E8 0 0Ek Açıklamalar24.02.2022 tarihinde açıklamış olduğumuz Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisine göre 2021 yılı Kar Payı dağıtım tablomuz yukarıda sunulmuştur.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUEGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 80.980.793,822. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) -28.853.006,6Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 372.386.797,3 310.612.833,24. Vergiler ( - ) 84.889.763,4 68.824.781,135. Net Dönem Kârı 287.497.033,9 241.052,076. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 287.497.033,9 241.788.052,07Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 287.497.033,9 241.788.052,079. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 168.890,37 168.890,3710. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 287.665.924,27 241.956.942,4411. Ortaklara Birinci Kâr Payı 4.049.039,69 4.049.039,69* Nakit 4.049.039,69 4.049.039,69* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 56.397.973,33 56.397.973,3316. Genel Kanuni Yedek Akçe 5.639.797,33 5.639.797,3317. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 221.410.223,55 175.701.241,7220. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 54.402.311,72 0 0,22 0,6717928 67,17928TOPLAMKar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları24.02.2022 tarihinde açıklamış olduğumuz Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisine göre 2021 yukarıda sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023840BIST