***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Süre Uzatımı için SPK'na başvuru ve onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 02.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.12.2021Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca oy birliği ile Şirket kayıtlı sermaye tavanının, Kayıtlı sermaye bedelinin aynen korunarak, 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde 5 (beş) yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.Şirketimizce 02/12/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na, kayıtlı sermaye izin süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması ve esas sözleşmenin ilgili maddesinin değiştirilmesi izni için başvuru gerçekleştirilmiştir.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/12/2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-14404 sayılı kararı ile şirketimizin 120.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere uzatılması ve ilgili esas sözleşme maddesinin değiştirilmesi uygun görülmüştür.Eklenen DökümanlarEK: 1 19-11-2021 Tarih 2021-19 Kayıtlı Sermaye Süre Uzatımı.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 3 Kayıtlı Sermaye İzin Yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985209BIST