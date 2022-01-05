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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.01.2022 16:49
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Süre Uzatımı esas sözleşme tadili Ticaret Bakanlığı onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 02.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.12.2021

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nca Türk Ticaret Kanunu m. 390/4 uyarınca oy birliği ile Şirket kayıtlı sermaye tavanının, Kayıtlı sermaye bedelinin aynen korunarak, 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde 5 (beş) yıl süre ile uzatılmasına karar verilmiştir.
Şirketimizce 02/12/2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na, kayıtlı sermaye izin süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde 5 yıl süre ile uzatılması ve esas sözleşmenin ilgili maddesinin değiştirilmesi izni için başvuru gerçekleştirilmiştir.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/12/2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-14404 sayılı kararı ile şirketimizin 120.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere uzatılması ve ilgili esas sözleşme maddesinin değiştirilmesi uygun görülmüştür.
Şirketimiz tarafından mevcut kayıtlı sermaye süre uzatımı için T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru uyarınca
T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-432.02-00070498099 sayılı yazısı ile esas sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesine izin verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 19-11-2021 Tarih 2021-19 Kayıtlı Sermaye Süre Uzatımı.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 3 Kayıtlı Sermaye İzin Yazısı.pdf
EK: 4 03. Ticaret Bakanlığı - Esas Sözleşme Tadili Onayı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989016


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