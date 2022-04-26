***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin UzatılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 02.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.12.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarYönetim Kurulu ‘nun 15.11.2021 tarihli 2021/19 numaralı , SPK "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)6.madde uyarınca Mevcut 120.000.000 (yüzyirmimilyon) TL kayıtlı sermaye tavanının aynen korunarak, geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, Şirket Esas Sözleşmesinin Şirket Sermayesi başlıklı 6. Maddesinin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde tadil edilmesine yönelik kararı, Genel Kurul onayına sunuldu.Yapılan oylamada Esas Sözleşme'nin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 19-11-2021 Tarih 2021-19 Kayıtlı Sermaye Süre Uzatımı.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 3 Kayıtlı Sermaye İzin Yazısı.pdfEK: 4 03. Ticaret Bakanlığı - Esas Sözleşme Tadili Onayı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023871BIST