***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırımı Tescil İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 02.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 15.12.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 28.04.2022Ek Açıklamalar26.04.2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan Esas Sözleşme'nin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde değiştirilmesi kararı 28.04.2022 tarihinde Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 19-11-2021 Tarih 2021-19 Kayıtlı Sermaye Süre Uzatımı.pdfEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 3 Kayıtlı Sermaye İzin Yazısı.pdfEK: 4 03. Ticaret Bakanlığı - Esas Sözleşme Tadili Onayı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025676BIST