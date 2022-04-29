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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.04.2022 17:11
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırımı Tescil İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 120.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 02.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 15.12.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 28.04.2022

Ek Açıklamalar
26.04.2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan Esas Sözleşme'nin Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde değiştirilmesi kararı 28.04.2022 tarihinde Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 19-11-2021 Tarih 2021-19 Kayıtlı Sermaye Süre Uzatımı.pdf
EK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 3 Kayıtlı Sermaye İzin Yazısı.pdf
EK: 4 03. Ticaret Bakanlığı - Esas Sözleşme Tadili Onayı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025676


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