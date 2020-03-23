***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCovid-19 pandemik salgınına karşı Şirketimiz bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir.Olağan Genel Kurul Toplantımız planlandığı gibi 01.04.2020 tarihinde yapılacaktır. Ortaklarımızın toplantıya fiziken katılmalarında bir engel bulunmamaktadır. Ancak, resmi makamların da önerileri doğrultusunda ortaklarımızın toplantıya fiziki olarak katılmak yerine elektronik ortamda katılmalarını tavsiye ediyoruz.Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831481BIST