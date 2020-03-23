***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2020 16:51
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Covid-19 pandemik salgınına karşı Şirketimiz bünyesinde, gerekli görülen veya resmi makamlarca önerilen tedbirler alınmış ve uygulanmaya devam edilmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantımız planlandığı gibi 01.04.2020 tarihinde yapılacaktır. Ortaklarımızın toplantıya fiziken katılmalarında bir engel bulunmamaktadır. Ancak, resmi makamların da önerileri doğrultusunda ortaklarımızın toplantıya fiziki olarak katılmak yerine elektronik ortamda katılmalarını tavsiye ediyoruz.
Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831481
BIST
17:0185.198
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -598,23
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
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86.587
En Düşük
82.528
17:016,5855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
6,5266
17:017,1020
En Yüksek
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|: 1,15%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|: 2,20%
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|Açılış
|: 322,78
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|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,44
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,93
|17.515.926
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.175.881
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.490.452
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.319.654
|% 9,97
|
|ADNAC
|1,80
|7.516.071
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,13
|1.290.701.356
|% -4,42
|
|ASELS
|20,94
|529.901.908
|% -2,15
|
|THYAO
|7,87
|428.765.712
|% -1,38
|
|YKBNK
|1,81
|317.473.241
|% -3,72
|
|ISFIN
|2,77
|261.845.606
|% -8,88
|
|GARAN
|7,13
|1.290.701.356
|% -4,42
|
|YKBNK
|1,81
|317.473.241
|% -3,72
|
|IHLGM
|0,71
|66.355.285
|% -5,33
|
|ISFIN
|2,77
|261.845.606
|% -8,88
|
|ODAS
|1,18
|92.928.249
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6523
|7,6907
|% 0,61
|
|Frank
|6,6819
|6,7222
|% 0,96
|
|Riyal
|1,7465
|1,7552
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.522
|1.523
|23,32
|
|Altın Gr.
|322
|322
|6,56
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,87
|12,90
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|2,72
|2,73
|0,07
|
|B. Petrol
|26,09
|26,09
|-0,89
|