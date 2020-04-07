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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.04.2020 14:23
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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs salgınına karşı Cumhurbaşkanlığı Kararları , Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları kapsamında, çalışanlarımız ve etkileşim içinde olduğumuz kişilerin sağlığını korumak , virüsün yayılmasını önlemek için şirketimiz tarafından bir dizi kararlar alınarak titiz bir şekilde uygulamaya başlanmıştı. Aldığımız karar ve önlemlerin açıklaması  KAP ‘ ta yapılmıştı.
Covid-19 salgınının etkilerini önlemek ve olası bir salgın riskine karşı çalışanlarımız, aileleri, etkileşim halinde olduğumuz çözüm ortaklarımız, bayilerimiz, diğer tüm sosyal paydaşlarımızı korumak amacı ile Yönetim Kurulumuz tarafından yeni kararlar alınmıştır.
Bugün itibarı ile Kocaeli / Kartepe fabrikamızda, daha az sayıda çalışanımızla üretim ve sevkiyat planlaması yaparak, faaliyetimizi sürdürme kararı almış bulunmaktayız.
Aldığımız kararlar ve önlemler sonucunda,  üretim ve tedarik aşamasında hiçbir sıkıntı yaşanmayacak , satışlarımız devam edecek, bayilerimiz  ürün tedariki anlamında hiçbir sorun yaşamayacaktır.
İş akışımızda herhangi bir değişiklik olması veya başkaca önlemler alınması halinde yine paylaşılacaktır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835738


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