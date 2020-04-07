***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs salgınına karşı Cumhurbaşkanlığı Kararları , Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları kapsamında, çalışanlarımız ve etkileşim içinde olduğumuz kişilerin sağlığını korumak , virüsün yayılmasını önlemek için şirketimiz tarafından bir dizi kararlar alınarak titiz bir şekilde uygulamaya başlanmıştı. Aldığımız karar ve önlemlerin açıklaması KAP ‘ ta yapılmıştı.Covid-19 salgınının etkilerini önlemek ve olası bir salgın riskine karşı çalışanlarımız, aileleri, etkileşim halinde olduğumuz çözüm ortaklarımız, bayilerimiz, diğer tüm sosyal paydaşlarımızı korumak amacı ile Yönetim Kurulumuz tarafından yeni kararlar alınmıştır.Bugün itibarı ile Kocaeli / Kartepe fabrikamızda, daha az sayıda çalışanımızla üretim ve sevkiyat planlaması yaparak, faaliyetimizi sürdürme kararı almış bulunmaktayız.Aldığımız kararlar ve önlemler sonucunda, üretim ve tedarik aşamasında hiçbir sıkıntı yaşanmayacak , satışlarımız devam edecek, bayilerimiz ürün tedariki anlamında hiçbir sorun yaşamayacaktır.İş akışımızda herhangi bir değişiklik olması veya başkaca önlemler alınması halinde yine paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835738BIST