***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2020 14:23
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tüm Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs salgınına karşı Cumhurbaşkanlığı Kararları , Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları kapsamında, çalışanlarımız ve etkileşim içinde olduğumuz kişilerin sağlığını korumak , virüsün yayılmasını önlemek için şirketimiz tarafından bir dizi kararlar alınarak titiz bir şekilde uygulamaya başlanmıştı. Aldığımız karar ve önlemlerin açıklaması KAP ‘ ta yapılmıştı.
Covid-19 salgınının etkilerini önlemek ve olası bir salgın riskine karşı çalışanlarımız, aileleri, etkileşim halinde olduğumuz çözüm ortaklarımız, bayilerimiz, diğer tüm sosyal paydaşlarımızı korumak amacı ile Yönetim Kurulumuz tarafından yeni kararlar alınmıştır.
Bugün itibarı ile Kocaeli / Kartepe fabrikamızda, daha az sayıda çalışanımızla üretim ve sevkiyat planlaması yaparak, faaliyetimizi sürdürme kararı almış bulunmaktayız.
Aldığımız kararlar ve önlemler sonucunda, üretim ve tedarik aşamasında hiçbir sıkıntı yaşanmayacak , satışlarımız devam edecek, bayilerimiz ürün tedariki anlamında hiçbir sorun yaşamayacaktır.
İş akışımızda herhangi bir değişiklik olması veya başkaca önlemler alınması halinde yine paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835738
BIST
17:1893.470
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 1.399,09
|Açılış
|: 93.174
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|Önceki Kapanış
|: 92.071
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94.779
En Düşük
93.174
17:186,7623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7883
En Düşük
6,6989
17:187,3774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0588
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3892
En Düşük
7,2810
17:18359,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,78
|Açılış
|: 359,21
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|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|155.112.042
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.390.648
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.109.676
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|241.660
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|OZRDN
|2,35
|225.250
|% -9,62
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|THYAO
|9,65
|1.393.667.025
|% 5,23
|
|ASELS
|24,68
|1.366.908.686
|% 4,14
|
|GARAN
|7,92
|969.565.535
|% 2,06
|
|SASA
|9,30
|650.101.861
|% 0,43
|
|PETKM
|3,45
|626.476.271
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,90
|446.327.978
|% 1,60
|
|PETKM
|3,45
|626.476.271
|% 0,00
|
|THYAO
|9,65
|1.393.667.025
|% 5,23
|
|TSKB
|0,94
|130.668.597
|% 1,08
|
|GARAN
|7,92
|969.565.535
|% 2,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3248
|8,3665
|% 0,75
|
|Frank
|6,9387
|6,9805
|% 0,62
|
|Riyal
|1,7906
|1,7996
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.649
|-13,43
|
|Altın Gr.
|357
|358
|-4,37
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,13
|15,17
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,81
|33,81
|0,76
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