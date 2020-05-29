***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









rketimiz hakim ortağı DECEUNINCK N.V., sahip olduğu borsada işlem gören nitelikte halka açık hamiline paylardan 2.000.000 (İkimilyon) adet Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("EGPRO") payının 1 nominal pay değeri 14,00 TL'den az olmamak kaydı ile Borsa İstanbul A.Ş.'de 31.05.2021 tarihine kadar satarak fiili dolaşıma dahil etmeye karar vermiştir.Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847662BIST