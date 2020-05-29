***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.05.2020 14:26
rketimiz hakim ortağı DECEUNINCK N.V., sahip olduğu borsada işlem gören nitelikte halka açık hamiline paylardan 2.000.000 (İkimilyon) adet Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("EGPRO") payının 1 nominal pay değeri 14,00 TL'den az olmamak kaydı ile Borsa İstanbul A.Ş.'de 31.05.2021 tarihine kadar satarak fiili dolaşıma dahil etmeye karar vermiştir.
Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847662
BIST
15:43105.249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -110,49
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
15:436,8359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0242
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8374
En Düşük
6,8095
15:437,6121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0648
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
15:43380,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 3,94
|Açılış
|: 380,37
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
380,91
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|9.899.808
|% 10,00
|
|EGGUB
|66,40
|5.419.367
|% 9,93
|
|GSDDE
|3,88
|22.191.008
|% 9,92
|
|TSGYO
|3,11
|21.199.415
|% 9,89
|
|MNDRS
|2,13
|322.806.001
|% 9,79
|
|TUKAS
|8,55
|629.106.301
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.849.378
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|130.397
|% -9,99
|
|GARAN
|7,90
|1.199.832.656
|% 1,54
|
|THYAO
|12,40
|720.474.671
|% -2,21
|
|TUKAS
|8,55
|629.106.301
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,26
|508.052.531
|% 5,50
|
|ASELS
|30,08
|393.486.523
|% 0,07
|
|TSKB
|1,10
|171.998.573
|% 4,76
|
|MNDRS
|2,13
|322.806.001
|% 9,79
|
|GSRAY
|3,26
|508.052.531
|% 5,50
|
|EKGYO
|1,46
|227.045.655
|% 1,39
|
|GARAN
|7,90
|1.199.832.656
|% 1,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4220
|8,4642
|% 0,63
|
|Frank
|7,0726
|7,1152
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8148
|1,8239
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|12,36
|
|Altın Gr.
|381
|381
|4,21
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.500
|25,90
|
|Tam
|2.542
|2.569
|19,00
|
|Yarım
|1.240
|1.254
|13,00
|
|Çeyrek
|620
|628
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,72
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,09
|
|B. Petrol
|35,38
|35,38
|-0,65
|