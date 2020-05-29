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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.05.2020 14:26
GÜNCEL HABERLER


rketimiz hakim ortağı DECEUNINCK N.V., sahip olduğu borsada işlem gören nitelikte halka açık hamiline paylardan 2.000.000 (İkimilyon) adet Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. ("EGPRO") payının 1 nominal pay değeri 14,00 TL'den az olmamak kaydı ile Borsa İstanbul A.Ş.'de 31.05.2021 tarihine kadar satarak fiili dolaşıma dahil etmeye karar vermiştir.
 
Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847662


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 63,25 9.899.808 % 10,00  
EGGUB 66,40 5.419.367 % 9,93  
GSDDE 3,88 22.191.008 % 9,92  
TSGYO 3,11 21.199.415 % 9,89  
MNDRS 2,13 322.806.001 % 9,79  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4220 8,4642 % 0,63  
Frank 7,0726 7,1152 % 0,50  
Riyal 1,8148 1,8239 % 0,34  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.731 1.731 12,36  
Altın Gr. 381 381 4,21  
Cumhuriyet 2.469 2.500 25,90  
Tam 2.542 2.569 19,00  
Yarım 1.240 1.254 13,00  
Çeyrek 620 628 6,50  
Gümüş.Ons 17,67 17,72 0,33  
Gümüş Gr. 3,89 3,90 0,09  
B. Petrol 35,38 35,38 -0,65  
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