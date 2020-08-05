***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 27.07.2020 tarihinde almış olduğu kararı ile, Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği hizmetlerinin Gülşah Karan tarafından haricen yürütülmesine ilişkin sözleşmenin süresi 30.07.2020 tarihi itibariyle kendiliğinden sona ermekte olup, söz konusu sözleşmenin yenilenmemesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ") "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlığını taşıyan 11'inci maddesindeki asgari koşulları sağladığı anlaşılan şirkette tam zamanlı yönetici olarak çalışan Gülsüm Yardım'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına ve Kap'ta açıklanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865398BIST