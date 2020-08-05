***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2020 16:23
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 27.07.2020 tarihinde almış olduğu kararı ile, Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği hizmetlerinin Gülşah Karan tarafından haricen yürütülmesine ilişkin sözleşmenin süresi 30.07.2020 tarihi itibariyle kendiliğinden sona ermekte olup, söz konusu sözleşmenin yenilenmemesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ") "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlığını taşıyan 11'inci maddesindeki asgari koşulları sağladığı anlaşılan şirkette tam zamanlı yönetici olarak çalışan Gülsüm Yardım'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına ve Kap'ta açıklanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865398
BIST
17:381.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:387,0504
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,1515
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:388,4060
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 0,2404
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4060
En Düşük
8,1274
17:38465,05
En Yüksek
|Değişim
|: 4,05%
|| 18,11
|Açılış
|: 465,05
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,32
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|30.840.330
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|420.579.380
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.579.253
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.597.536
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|58.118.893
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.027.425
|% -9,99
|
|SISE
|6,20
|2.565.907.547
|% 7,83
|
|EKGYO
|2,10
|1.442.185.897
|% -1,41
|
|GARAN
|6,81
|1.360.973.912
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,88
|938.792.659
|% 3,60
|
|AKBNK
|5,03
|871.104.474
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,10
|1.442.185.897
|% -1,41
|
|SISE
|6,20
|2.565.907.547
|% 7,83
|
|KRDMD
|2,88
|938.792.659
|% 3,60
|
|GARAN
|6,81
|1.360.973.912
|% 0,74
|
|TSKB
|1,12
|197.383.526
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2299
|9,2761
|% 2,89
|
|Frank
|7,7420
|7,7887
|% 3,14
|
|Riyal
|1,8712
|1,8806
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.053
|2.053
|33,74
|
|Altın Gr.
|464
|464
|17,37
|
|Cumhuriyet
|3.047
|3.098
|114,60
|
|Tam
|3.138
|3.188
|117,70
|
|Yarım
|1.523
|1.556
|59,80
|
|Çeyrek
|764
|779
|28,80
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,02
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,36
|
|B. Petrol
|45,99
|45,99
|1,56
|
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