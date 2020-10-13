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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.10.2020 16:19
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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz hakim ortağı DECEUNINCK N.V.'nin sahip olduğu borsada işlem gören nitelikte, halka açık, hamiline paylardan 4.000.000 (dört milyon) adet  Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) paylarının fiili dolaşım oranını %10'un üzerine çıkartılarak , yıldız pazarda işlem görmesini temin etmek gayesi ile 1 nominal pay değeri 17 TL'den az olmamak kaydıyla ve 22 TL ortalama ile Borsa İstanbul A.Ş.'de 31.10.2021 tarihine kadar satarak fiili dolaşıma dahil etmeye karar vermiştir.
 
Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881191


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Yarım 1.544 1.584 -7,06  
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Gümüş Gr. 6,26 6,27 -0,10  
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