***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2020 16:19
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz hakim ortağı DECEUNINCK N.V.'nin sahip olduğu borsada işlem gören nitelikte, halka açık, hamiline paylardan 4.000.000 (dört milyon) adet Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) paylarının fiili dolaşım oranını %10'un üzerine çıkartılarak , yıldız pazarda işlem görmesini temin etmek gayesi ile 1 nominal pay değeri 17 TL'den az olmamak kaydıyla ve 22 TL ortalama ile Borsa İstanbul A.Ş.'de 31.10.2021 tarihine kadar satarak fiili dolaşıma dahil etmeye karar vermiştir.
Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881191
BIST
16:181.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,16
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
16:187,9137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0249
|Açılış
|: 7,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9174
En Düşük
7,8718
16:189,3126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0205
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
16:18484,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,86
|Açılış
|: 485,00
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler16:18
|BRYAT
|174,90
|14.800.695
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,19
|214.965.182
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.630.455
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|771.075
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.773.264
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.358.523
|% -9,99
|
|ODAS
|3,59
|1.053.936.504
|% 2,87
|
|KERVT
|7,34
|692.142.331
|% -4,68
|
|SISE
|6,78
|670.813.898
|% -1,74
|
|TUKAS
|12,55
|603.035.104
|% 5,11
|
|GARAN
|7,11
|579.386.162
|% -0,42
|
|ODAS
|3,59
|1.053.936.504
|% 2,87
|
|EKGYO
|1,85
|376.023.822
|% 0,54
|
|SKBNK
|1,76
|351.907.945
|% 2,33
|
|ISGYO
|2,20
|431.232.114
|% 5,26
|
|KRDMD
|3,61
|578.418.002
|% 0,84
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9114
|7,9137
|% 0,32
|
|Euro
|9,3068
|9,3126
|% -0,22
|
|Sterlin
|10,2565
|10,3079
|% -0,16
|
|Frank
|8,6439
|8,6960
|% 0,07
|
|Riyal
|2,1017
|2,1123
|% 0,28
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|-20,19
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|-15,00
|
|Tam
|3.195
|3.274
|-14,61
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|-7,06
|
|Çeyrek
|774
|792
|-3,53
|
|Gümüş.Ons
|24,44
|24,48
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,10
|
|B. Petrol
|42,23
|42,23
|0,51
|