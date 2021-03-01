***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz hakim ortağı DECEUNINCK N.V, 01/03/2021 tarihi itibariyle tarafımıza bildirdiği kararı ile, sahip olduğu Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO) paylarının borsada işlem gören nitelikteki, halka açık, hamiline paylardan fiili dolaşım oranını arttırmak gayesi ile Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem yapmaya karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914203BIST