***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2022 17:55
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Francis Jozef Willem Antoon VAN EECKHOUT'un 07/01/2022 tarihli 2022/1 sayılı kararı uyarınca istifasının kabulüne, temsil ve ilzam yetkisinin kaldırılmasına, TTK'nın 363. maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere yerine BRUNO JOZEF M. HUMBLET'in Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, imza yetkilisi olarak şirketi temsil ve ilzam etme yetkisi verilmesine, Yönetim Kurulu'nun 2022/2 sayılı ve 07/01/2022 tarihli karar uyarınca, BRUNO JOZEF M. HUMBLET'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992800
BIST
18:052.046
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|ORCAY
|36,30
|18.165.583
|% 10,00
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|KRDMA
|10,45
|157.768.270
|% 10,00
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|KRDMB
|10,45
|83.243.820
|% 10,00
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|UZERB
|61,90
|733.206
|% 9,95
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|PENTA
|350,00
|16.183.425
|% -9,35
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|RALYH
|10,41
|96.966.819
|% -8,44
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|IHAAS
|9,60
|16.991.850
|% -5,88
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|FENER
|29,12
|72.399.344
|% -5,76
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|QNBFL
|85,00
|277.319
|% -5,56
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|KRDMD
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|6.296.606.994
|% 9,44
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|EREGL
|31,76
|5.220.723.742
|% 4,13
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|THYAO
|26,90
|4.790.622.863
|% 0,75
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|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,34
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|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
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|KRDMD
|12,64
|6.296.606.994
|% 9,44
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|YKBNK
|3,75
|1.879.109.281
|% 1,35
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|EKGYO
|2,37
|883.721.808
|% -2,07
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|GARAN
|11,78
|2.719.397.460
|% 0,34
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|DOHOL
|3,08
|646.164.017
|% -0,32
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|13,8210
|13,8513
|% 0,22
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|Euro
|15,7176
|15,7441
|% 0,55
|
|Sterlin
|18,7889
|18,8831
|% 0,42
|
|Frank
|14,9124
|15,0022
|% 0,45
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|Riyal
|3,6755
|3,6939
|% 0,13
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.813
|1.814
|12,29
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|Altın Gr.
|806
|806
|5,91
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|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
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|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
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|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
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|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
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|Gümüş.Ons
|22,63
|22,65
|0,17
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|Gümüş Gr.
|10,07
|10,08
|0,09
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|B. Petrol
|82,66
|82,66
|1,79
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