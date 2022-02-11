***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGülsüm YARDIM, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği görevlerinden 11/02/2022 tarihi itibariyle ayrılmış bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim tebliği 11. maddesinde belirtilen 30 günlük süre içerisinde yerine yeni kişinin görevlendirilmesine karar verilecektir. Bu süre ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001223BIST