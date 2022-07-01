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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.07.2022 16:53
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2022/11 sayılı kararı uyarınca şirketimiz ile halihazırda likidite sağlayıcılık işlemlerini gerçekleştirmekte olan münhasır yatırım kuruluşu Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından imzalanmış olan Likidite Sağlayıcılık Sözleşmesinin geçerliliğinin 01.07.2022 tarihinde sona ermesi nedeniyle Likidite Sağlayıcılık hizmetinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz bu aşamada başka bir aracı kurum ile Likidite Sağlayıcılık işlemi yapılması hususunda herhangi bir sözleşme yapmamıştır. İleride piyasa koşullarına bağlı olarak ilgili kurum veya başkası ile herhangi bir Likidite Sağlayıcılık anlaşması yapılması halinde Sermaye Piyasası Hükümlerine ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uygun olarak ilgili taraflarca gerekli açıklamalar yapılacaktır.
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040731


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