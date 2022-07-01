***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 16:53
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2022/11 sayılı kararı uyarınca şirketimiz ile halihazırda likidite sağlayıcılık işlemlerini gerçekleştirmekte olan münhasır yatırım kuruluşu Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından imzalanmış olan Likidite Sağlayıcılık Sözleşmesinin geçerliliğinin 01.07.2022 tarihinde sona ermesi nedeniyle Likidite Sağlayıcılık hizmetinin sonlandırılmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz bu aşamada başka bir aracı kurum ile Likidite Sağlayıcılık işlemi yapılması hususunda herhangi bir sözleşme yapmamıştır. İleride piyasa koşullarına bağlı olarak ilgili kurum veya başkası ile herhangi bir Likidite Sağlayıcılık anlaşması yapılması halinde Sermaye Piyasası Hükümlerine ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uygun olarak ilgili taraflarca gerekli açıklamalar yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040731
BIST
16:492.452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 46,98
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
16:4916,7682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0698
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
16:4917,4147
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1127
|Açılış
|: 17,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4095
16:49966,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,11
|Açılış
|: 966,82
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler16:47
|ISSEN
|28,16
|60.263.436
|% 10,00
|
|KOZAL
|185,50
|1.218.331.842
|% 9,12
|
|OZKGY
|5,98
|44.396.933
|% 8,53
|
|OZKGY
|5,98
|44.396.933
|% 8,53
|
|KMPUR
|33,82
|93.073.034
|% 8,40
|
|RTALB
|6,96
|118.820.535
|% -6,70
|
|GLRYH
|3,21
|38.018.938
|% -5,87
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|EGPRO
|34,54
|15.348.662
|% -3,63
|
|KFEIN
|22,60
|20.173.980
|% -3,58
|
|THYAO
|49,32
|4.488.543.872
|% 5,38
|
|SISE
|21,40
|1.607.247.442
|% -0,47
|
|KOZAL
|185,50
|1.218.331.842
|% 9,12
|
|EREGL
|27,16
|1.048.151.494
|% 0,07
|
|TUPRS
|271,30
|887.300.956
|% 2,57
|
|EKGYO
|2,72
|418.527.112
|% 3,03
|
|YKBNK
|4,45
|548.767.833
|% 2,77
|
|ODAS
|2,92
|323.395.861
|% 1,04
|
|ISCTR
|4,56
|430.932.574
|% 4,11
|
|THYAO
|49,32
|4.488.543.872
|% 5,38
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7532
|16,7561
|% 0,35
|
|Euro
|17,4306
|17,4403
|% -0,50
|
|Sterlin
|20,0490
|20,1496
|% -1,08
|
|Frank
|17,3488
|17,4533
|% -0,35
|
|Riyal
|4,4514
|4,4737
|% 0,37
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-12,53
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|6.468
|6.566
|-25,00
|
|Tam
|6.472
|6.564
|-26,00
|
|Yarım
|3.168
|3.210
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.604
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,61
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,60
|-0,30
|
|B. Petrol
|111
|111
|2,31
|
Seans Raporu
16:47
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17:02THYAO
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16:59THYAO
Yüzde 5.38 oranında artışla 49.32 lira fiyatla işlem gören hissede 92, 618, 577 adet işlem
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16:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 31 artarak (% 2.12 ) 2, 665
-
16:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, EKGYO, YKBNK