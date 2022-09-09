***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 09/09/2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su olan Sn. Ergün ÇİÇEKCİ'nin, 31 Aralık 2022 tarihinden geçerli olmak üzere CEO'luk görevinden ayrılması nedeniyle 1 Ocak 2023 itibari ile Ege Profil'in CEO'su olarak Alp GÜNVARAN'ın atanmasına, Sn. Ergün ÇİÇEKCİ'nin 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasına karar verilmiştir. Sn. ÇİÇEKCİ, yeni görevinde başlıca alüminyum sektörü olmak üzere şirketimiz süreçlerine katkıda bulunmaya devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062231BIST