***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 06/03/2023 tarihli kararı ile Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de üstlenmiş olan Kurumsal YönetimKomitesi'nin kararı değerlendirilerekKurumsal Yönetim Tebliği (II - 17.1) hükümleri doğrultusunda, Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarların onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi adaylarının Sayın Ergün Çiçekci (asılüye), Sayın Bruno Jozef M. Humblet (asıl üye), Sayın Ann Bataillie (asıl üye), Zeynep PınarGüventürk (Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı) Sayın Ayşe Yenel'in (Bağımsız Yönetim KuruluÜye Adayı) olarak belirlenmelerine ve Genel Kurul onayına sunulmalarına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121147BIST