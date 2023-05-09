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***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.05.2023 08:48
***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EGPRO*** EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 08.05.2023 tarihli kararı  uyarınca
EGPRO hisselerinin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin gerçek performansını yansıtmadığı düşünülmekte olup pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alımı yapılmasına,
1.       Pay geri alım programının azami 6 ay süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,
2.       Pay geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği (Tebliğ") Madde 5'in 4. ve 5. fıkrası uyarınca ve İ-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı dikkate alınarak duyuruların gerçekleştirilmesine,
3.       Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının Şirket sermayesinin %2'sine karşılık gelen pay sayısı olarak belirlenmesine,
4.       Payların geri alımı için ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 90.000.000,00.-TL olarak belirlenmesine,
            
5.       Payların geri alımına ilişkin hususlar konusunda yapılacak ilk genel kurulda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine, ilgili özel durum açıklamalarının yapılmasına oy çokluğu  ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148427


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EGPRO 53,50 16.050.043 % 9,99  
PAMEL 176,30 61.822.679 % 9,98  
DAGHL 13,37 5.238.473 % 9,95  
BRSAN 125,00 41.133.500 % 9,94  
ORMA 57,50 260.245 % 9,52  
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Sterlin 24,5322 24,6552 % -0,01  
Frank 21,7842 21,9154 % -0,23  
Riyal 5,1861 5,2121 % 0,03  
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Altın Ons 2.022 2.022 1,07  
Altın Gr. 1.270 1.270 2,63  
Cumhuriyet 9.231 9.371 19,00  
Tam 9.182 9.416 5,23  
Yarım 4.542 4.620 4,00  
Çeyrek 2.264 2.303 9,00  
Gümüş.Ons 25,35 25,38 -0,19  
Gümüş Gr. 15,95 15,97 -0,06  
B. Petrol 76,38 76,38 -0,63  
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